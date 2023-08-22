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    4. İşe gitmek için evinden çıktı bir daha kimse onu göremedi! Bütün halinde 7 metrelik yılanın midesinden çıktı

    İşe gitmek için evinden çıktı bir daha kimse onu göremedi! Bütün halinde 7 metrelik yılanın midesinden çıktı

    22.08.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Endonezya’da işe gitmek için evinden çıkan bir çiftçiden ailesi uzun süre haber alamayınca endişelendi. 25 yaşındaki Akbar Salubiro’nun cansız bedenini bütün olarak yutulduğu 7 metrelik yılanın midesinden çıktı. Yılanın midesinin yarıldığı anlara tanıklık eden Salubiro’nun ailesi ve arkadaşları büyük bir yıkım yaşadı.

    Endonezya'nın Batı Sulawesi'nin ücra bir bölgesinde hurma yağı toplamak için evinden çıkan 25 yaşındaki Akbar Salubiro’ya bir daha canlı olarak rastlanmadı. Ailesinin uzun süre boyunca haber alamadığı Salubiro evlerinin arka bahçesinde bulunan dev bir pitonun midesinden bulundu. Yılanın midesindeki şişkinlikten şüphelenen aile üyesi ve arkadaşlarının polise haber vermesi üzerine hayvanın midesi yarıldı. Salubiro’nun iş için giydiği botlarının ve kıyafetlerinin hala üzerinde olduğu görülürken yılanın midesinden cansız bedeni bütün olarak çıkartıldı.

    ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYDULAR

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    Salubiro’nun eşi olaydan haberlerde fotoğraflar ve videolar çıktıktan sonra haberdar olduğunu söyledi. Salubiro’nun komşu olan Junaidi ise, “Yılanın karnında Ekber’in bulunmasından önceki akşam insanlar ormanlık alanda çığlık sesleri duymuştu” dedi.

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    Endonezya yılan

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