İşe gitmek için evinden çıktı bir daha kimse onu göremedi! Bütün halinde 7 metrelik yılanın midesinden çıktı

Endonezya'nın Batı Sulawesi'nin ücra bir bölgesinde hurma yağı toplamak için evinden çıkan 25 yaşındaki Akbar Salubiro’ya bir daha canlı olarak rastlanmadı. Ailesinin uzun süre boyunca haber alamadığı Salubiro evlerinin arka bahçesinde bulunan dev bir pitonun midesinden bulundu. Yılanın midesindeki şişkinlikten şüphelenen aile üyesi ve arkadaşlarının polise haber vermesi üzerine hayvanın midesi yarıldı. Salubiro’nun iş için giydiği botlarının ve kıyafetlerinin hala üzerinde olduğu görülürken yılanın midesinden cansız bedeni bütün olarak çıkartıldı.

ÇIĞLIK SESLERİNİ DUYDULAR

Salubiro’nun eşi olaydan haberlerde fotoğraflar ve videolar çıktıktan sonra haberdar olduğunu söyledi. Salubiro’nun komşu olan Junaidi ise, “Yılanın karnında Ekber’in bulunmasından önceki akşam insanlar ormanlık alanda çığlık sesleri duymuştu” dedi.