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  4. Denizli'de korkunç olay! Oğlunu öldürüp yakmaya çalıştı

Denizli'de korkunç olay! Oğlunu öldürüp yakmaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2020 09:55 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde başına çekiçle vurarak öldürdüğü 47 yaşındaki oğlunun cesedini yakmaya çalışan kişi gözaltına alındı.

Denizli'de korkunç olay! Oğlunu öldürüp yakmaya çalıştı

Anafartalar Mahallesi 2712 Sokak'taki apartmanın birinci katından duman yükselmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KANEPEDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Evin oturma odasındaki yangını kısa sürede söndüren itfaiye ekipleri, kanepede erkek cesedi buldu. İncelemede cesedin Mustafa K'ye (47) ait olduğu belirlendi.

OĞLUNU ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Olaya ilişkin ifadesi alınmak üzere karakola götürülen baba E.K'nin (66) oğlunu başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Mustafa K'nin cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale cinayet

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