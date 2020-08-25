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  4. Denizli'de pes dedirten olay! Maskeyi yüzlerine değil plakaya taktılar

Denizli'de pes dedirten olay! Maskeyi yüzlerine değil plakaya taktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2020 19:42 | Son Güncelleme

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde trafik ışığında bekleyen motosiklet kullanan iki gencin yüzlerine takması gereken maskeyi plakalarına takmaları şaşkınlık yarattı. Bir otomobil sürücüsü tarafından fotoğrafları çekilen gençlerin kask bile takmadıkları görüldü.

Denizli'de pes dedirten olay! Maskeyi yüzlerine değil plakaya taktılar

Akçeşme Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Sadık Kavşağındaki trafik ışığında bekleyen iki motosikletli genç, pandemi önlemleri kapsamında maske uygulaması ile diğer araç sürücülerini hayrete düşürdü.

Önlerinde bekleyen ve motosiklet kullanan 2 gencin yüzlerine takmaları gereken maskeyi plakaları takması diğer sürücülerde şaşkınlık yarattı. Bir otomobil sürücüsü, gençlerin koronavirüs salgınından koruyan maskeleriyle plakalarını kapatarak ışıkta bekleme anlarını cep telefonuyla kaydetti.

Araç sürücüleri kask da takmayan gençleri polise ihbar ederken, çekilen fotoğraf sosyal medyada yayıldı. Görüntüleri izleyenler gençlere tepki yağdırdı. (DHA)

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