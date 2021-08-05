Denizli Honaz'da yangın! Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

Denizli’nin Honaz ilçesi Kayapınar Mevki olarak bilinen noktada henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Sarp ve kayalık bir bölge olarak bilinen noktadan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Olay yerine hareket eden ekipler ve vatandaşlar yangını büyümeden kontrol altına almak için çalışma başlattı. Bu arada alevlerin yükseldiği noktaya helikopter ile de müdahale ediliyor.

3 İLDEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan son gelen bilgilere göre Isparta Eğirdir, Adana Feke, Karabük'teki yangınlar kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA

