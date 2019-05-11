HABER

Denizli’de Engelliler Haftası ‘farkındalık’ yürüyüşü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle kortej düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle kortej düzenledi. Protokol üyeleri, engellilere yönelik eğitim veren okullar ve sivil toplum kuruluşları klasik Vosvoslar eşliğinde farkındalık için yürüdü.
Denizli Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan törene, Denizli Vali Yardımcısı Hakkı Ünal, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, engellilere yönelik eğitim veren okullar ve sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan grup daha sonra 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’na kadar süren kortejde engellilerin sorunlarına dikkat çekip farkındalık için yürüdüler. Güvercinlerin uçurulduğu yürüyüşe Denizli Vosvos Kulübü de klasik araçlarıyla eşlik etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yürüyüş renkli görüntülere sahne oldu.

“Neler yapabileceğinizi keşfedin”
Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Sevil Güngör, konuşmasına tüm katılımcılar ile her zaman yanlarında olan, kendilerini her alanda destekleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’a teşekkür ederek başladı. Kent genelinde 12 bin dolayında engelli birey olduğunu belirten Güngör, engellilerin yeteneklerine yönelik kursların genişletilmesini, mamul haline getirdikleri ürünlerin satışlarının yapılmasını, istihdama yapılacak bu katkının da engellilerin öz güvenlerini artıracağını söyledi. Engellilere seslenen Güngör, "Balığı hazır beklemeyiniz. Devletten maaş alıyorum diye kendini eve hapsetme ki neler yapabileceğinizi keşfedin, mutlu, huzurlu, yaşayın" dedi.
Güngör, kendilerini yalnız bırakmayan Denizli Vosvos Kulübü ile Denizli Güvercin Evi Derneğine de teşekkür etti.
Yürüyüşün tamamlandığı 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda ise engellilere yönelik eğitim veren okullar ve sivil toplum kuruluşları mehteran, sema, şarkı, dans ve halk oyunları gösterileri sundu. Vatandaşların beğeniyle izlediği programda öğrenciler muhteşem performansları ile ayakta alkışlandı.
Etkinlik kafes içerisindeki güvercinlerin serbest bırakılması ile sona erdi.

Denizli’de Engelliler Haftası ‘farkındalık’ yürüyüşü

Denizli’de Engelliler Haftası ‘farkındalık’ yürüyüşü

Denizli’de Engelliler Haftası ‘farkındalık’ yürüyüşü

Denizli’de Engelliler Haftası ‘farkındalık’ yürüyüşü

Denizli’de Engelliler Haftası ‘farkındalık’ yürüyüşü

Denizli’de Engelliler Haftası ‘farkındalık’ yürüyüşü

Denizli’de Engelliler Haftası ‘farkındalık’ yürüyüşü

Denizli’de Engelliler Haftası ‘farkındalık’ yürüyüşü

Denizli’de Engelliler Haftası ‘farkındalık’ yürüyüşü

Denizli’de Engelliler Haftası ‘farkındalık’ yürüyüşü

Denizli’de Engelliler Haftası ‘farkındalık’ yürüyüşü

Denizli’de Engelliler Haftası ‘farkındalık’ yürüyüşü

Denizli’de Engelliler Haftası ‘farkındalık’ yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Devlet Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

İstanbul seçimi için süreç başladı!

İstanbul seçimi için süreç başladı!

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Transferde yılın bombası! Hazard ve Real Madrid iddiası

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

Ekrem İmamoğlu: Haddini bilmesi gereken siyasilerdir

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

Ay, İkizler burcunda ilerliyor!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Seçime kadar İstanbul'u kim yönetecek?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Feci kaza! 2 polis hayatını kaybetti 1 polis yaralı

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Kız kardeşinin mezarını gördü şoka girdi!

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Son dakika: Bedirhan bebeğin katili yakalandı

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Haftanın fotoğrafları (Anadolu Ajansı 10 Mayıs 2019)

Bakanlık duyurdu! Suç oranları düştü

Az önce duyuruldu! Hepsi azaldı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

İş Bankası yöneticisi Kurbanoğlu ve kardeşi kazada yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.