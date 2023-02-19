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  4. Deprem anına ait dehşete düşüren görüntü! 1 ton ama beşik gibi sallandı

Deprem anına ait dehşete düşüren görüntü! 1 ton ama beşik gibi sallandı

19.02.2023 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem anına ait korkunç görüntüler gelmeye devam ediyor. Şimdi ise Diyarbakır’da kaydedilmiş yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. O görüntü izleyenleri dehşete düşürdü. Çünlü görüntüde bir marketin yaklaşık 1 tonluk rafının depremin etkisiyle beşik gibi sallandığı görüldü. Korku dolu anlar, depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Deprem anına ait dehşete düşüren görüntü! 1 ton ama beşik gibi sallandı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.6 ve 7.7'lik depremlerin ilk anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. Binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde 11 il birden etkilendi ve bu illerden biri de Diyarbakır'dı. Depremin şiddeti, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir marketin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

1 TONLUK RAFIN BEŞİK GİBİ SALLANDIĞI KORKU DOLU ANLAR!

Depremin ilk anları marketin güvenlik kamerasına anbean yansırken korku dolu anlarda ortalama 1 tonluk raf beşik gibi sallandı. Sandalye üzerinde uzanan kedinin sarsıntıdan 10 saniye önce tepki verdiği an ise dikkat çekiyor.

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Deprem ile birlikte yaşanan sarsıntı saniye saniye kayıt altına alındı.

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Markette bulunan raflar ve içecek dolaplarının sallanması kameralar tarafından kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem Diyarbakır

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