Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremler sonrası o ildeki tehlikeye dikkat çekti! 'Türkiye'de birinci sırada'

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 7.7 ve 7.6'lık depremler 11 ili etkiledi. Depremlerde çok sayıda bina yıkılırken, can kaybı 44 bini geçti. Depremler sonrası yaralar sarılmaya çalışılırken Türkiye'nin birçok ilindeki yapılaşma konusu ise yeniden gündem oldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'nin kat yüksekliği açısından Türkiye'de birinci sırada olduğunu ifade ederek, yatay mimarı vurgusunda bulundu.

"BU YARALARI EN KISA SÜREDE SARACAĞIZ"

Kayseri Makine Mühendisleri Odası’nda; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne bağlı (TMMOB) meslek odalarının oluşturduğu İl Koordinasyon Kurulu toplantısı düzenlendi. Toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı İsmail Varol ve İl Koordinasyon Kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Ülkemiz daha önceden belki de insanlığın tecrübe etmediği bir deprem felaketi yaşadı. Asrın felaketi olarak adlandırılan bu depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Deprem bölgesindeki yaraların sarılması için devlet ve millet hızlı bir şekilde harekete geçti. Özellikle Kayseri, Kahramanmaraş'a yakın olması münasebetiyle ilk andan itibaren depremzedelerin yanında oldu. Kayseri sahip olduğu potansiyeli Kahramanmaraş başta olmak üzere tüm deprem bölgeleri için seferber etti. Depremden etkilenen 40 binin üzerinde vatandaşımız Kayseri'de geçici olarak ikamet etmektedir. İnşallah bu yaraları en kısa sürede saracağız. Deprem ilimize yakın bir noktada oldu. Meydana gelen 2 depremden ve artçılardan ilimiz de etkilendi" diye konuştu.

"145 AĞIR HASARLI KONUT TESPİT EDİLMİŞTİR"

Kayseri'de deprem sonrası yapılan değerlendirmelere değinen Özdemir, "Yapılan değerlendirmeler sonucunda 194 ağır hasarlı yapının olduğu tespit edilmiştir. Bunlardan 21 tanesi kamu binasıdır. İl genelinde 145 konut ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Ağıl ve depo olarak kullanılan 27 birim ve 1 ticarethanenin ağır hasarlı olduğunun tespiti yapılmıştır. Konut anlamındaki ağır hasarların büyük bir çoğunluğu Sarız ilçemizdeki mahallelerde bulunuyor. Melikgazi ve Kocasinan ilçemizde 10 kamu binası ağır hasarlı olarak tespit edilmiş ve bunların bir kısmının yıkımına başlanılmıştır" ifadelerini kullandı.

"KAYSERİ, TÜRKİYE'DE BİRİNCİ SIRADA"

Yatay yapılaşmayla konusunun önemini belirten Özdemir, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, yatay yapılaşmanın önünün açılması gerekiyor. Bu anlamda ne yazık ki Kayseri olarak iyi bir durumda değiliz. Çünkü Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine baktığımızda Kayseri kat yüksekliği itibarıyla Türkiye de 1'inci sırada. Kayseri'deki kat yüksekliği ortalaması 8,2. Türkiye'deki diğer şehirlerin kat yüksekliğinin ortalaması ise 5. Bizim artık yatay mimarinin önünü açarak, özendirerek, yüksek kattan vazgeçerek daha sağlıklı koşullarda vatandaşlarımızın yaşayacağı alanları tespit etmemiz gerekiyor" dedi.

Kayseri de ki zemin sağlamlığının kamuoyu ile paylaşılmasının gerektiğini söyleyen İsmail Özdemir, " Kayseri'de ki zeminin sağlam olduğu alanların bilgisinin kamuoyuyla paylaşılmasını önemli gördüğümü ifade etmek isterim. Vatandaşlarımızın bunu bilmesinde fayda var. Kayseri'de faaliyet gösteren bazı beton santrallerinin inşaatlara uygunsuz kalitede beton sattığı iddiası var. Lütfen bu konunun üzerine gidin. Bu konunun ucu nereye giderse gitsin takip edin. Depreme hazır ve tedbirli olmamız gerekiyor. Deprem kuşağında olan bir ülkede yaşıyoruz. Ama deprem kaç şiddetinde olursa olsun bunların hepsine dayanabilecek bina yapabilme ilimi ve bilimine sahibiz. Bu şartlarda biz depremlerde yıkılmayacak binalar yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

