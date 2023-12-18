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Deprem izolatörü nedir? Deprem izolatörü sonradan takılır mı?

16.12.2023 19:13 | Son Güncelleme:
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Yer altında meydana gelen gerilimler neticesinde açığa çıkan enerjinin yeryüzüne titreşim olarak yansıması, deprem olarak tabir edilir. Depremin saat kaçta, hangi bölgede olacağına dair net bir bilgi verilmesi mümkün olmadığından, her an olacakmış gibi hazırlıklı olmak çok önemlidir. Özellikle eski binaların yenilenmesi ve depreme dayanıklı olarak inşa edilmesi gerekir. Bu noktada deprem izolatörü ismiyle bilinen bazı aletlerden faydalanılır. Peki, deprem izolatörü nedir, sonradan takılır mı?

Deprem izolatörü nedir? Deprem izolatörü sonradan takılır mı?

Günümüzde birçok bölgede miladını doldurmuş çok eski yapılar bulunmaktadır. Bu yapıların yenilenmemesi ya da depreme dayanıklı hale getirilmemesi olası sarsıntılar karşısında yıkılmasına neden olabilir. Yıkımın yanı sıra ciddi can kayıplarının yaşanmasına da yol açabilir. Yeni yapıların inşasında bazı aletlerden yararlanılarak yapıların depreme karşı dayanıklı olması sağlanmaktadır. Bu noktada deprem izolatörü denilen bir sistem de kullanılmaktadır.

Deprem nedir, neden olur? Deprem nasıl oluşur? Deprem nedir, neden olur? Deprem nasıl oluşur?

Deprem izolatörü nedir?

Yer kabuğunda meydana gelen kırılmalar sonucunda bazen ortaya ciddi yıkım etkisi yaratan depremler çıkmaktadır. Bu durum binaların hasar almasına veya tamamen yıkılmasına sebep olmaktadır. Bunun yanı sıra çok sayıda insanın hayatını yitirmesine de yol açmaktadır. Bu yüzden deprem konusunda bilinçlenmek ve depreme dayanıklı olarak yapılmış binalarda oturmak son derece önemlidir. Pek çok mühendis ve bilim insanları bu konuda çok sayıda çalışma yapmış ve bu çalışmalar neticesinde sismik izolatör sistemini ortaya çıkarmıştır. Deprem izolatörü olarak da tabir edilen sismik izolatör sistemi, olası bir sarsıntı anında yapıların çok fazla etkilenmemesini sağlamaktadır. Bu alet sarsıntının ortaya çıkardığı enerjiyi emdiği için binalar daha az etkilenmiş olur. Ayrıca bu aletin kullanıldığı yapılar esneklik açısından da oldukça iyi duruma gelmektedir. Deprem esnasında binaların yıkılmaması için kullanılan bu sistem sayesinde binalar ayakta durabilmekte ve sarsıntıdan daha az etkilenmektedir.

Deprem izolatörü ne işe yarar?

Dünyanın pek çok bölgesinde çok sayıda sarsıntı yaşanmaktadır. Özellikle Japonya adeta bir deprem ülkesi özelliği taşımaktadır. Bu bölgede deprem izolatörü ile inşa edilen binalarda sarsıntı anında hasar meydana gelmediği de görüldüğü olur. Bilim insanları ve mühendislerin ortak çalışmalarıyla ortaya çıkan bu metot sayesinde binalar deprem esnasında depremin yarattığı etkiden çok fazla etkilenmemekte ve özellikle yıkım etkisi bir hayli azalmaktadır. Deprem izolatörlerinin avantajları oldukça fazladır. Sarsıntının meydana gelmesiyle birlikte bu aletler yatay olarak salınım yapmakta ve böylece depremin vurucu etkisini ekarte etmektedir. Ayrıca deprem sırasında bu sistemin devreye girmesiyle beraber bina içerisinde oturan kişiler sarsıntıyı hissetmemektedir.

Bir nevi bina ile sarsıntı arasındaki ilişkiyi kökünden kesme özelliğine sahip olan bu sistem, binalar içerisinde uygun görülen yerlere yerleştirilmektedir. Kimi yapılarda kolonlara, kimi yapılarda katlara yerleştirilen bu izolatörler sayesinde depremin vereceği yıkım etkisi ve zararları en aza indirilmektedir. Bu aletler aynı zamanda uzun süreli kullanıma sahiptir. Yaklaşık olarak altmış seneye kadar dayanabilen bu aletler, yüksek seviyede can güvenliği sağlamaktadır.

Deprem izolatörü sonradan takılır mı?

Deprem izolatörleri günümüzde yeni binaların inşasında kullanılan ve depremden doğabilecek olası hasarları en aza indiren önemli bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. Deprem şüphesiz ki şiddeti ne olursa olsun, oldukça yıkıcı etkiye sahip bir yer sarsıntısıdır. Bu sarsıntı sonrası meydana gelebilecek yıkımları azaltmak hatta tamamen ortadan kaldırmak çok önemlidir. Deprem izolatörleri sayesinde zelzelenin ortaya çıkardığı enerji emilmekte ve binalar hasar almadan ayakta kalmaktadır.

Bu sistem yeni yapılan binalara konulmakla birlikte sonradan yapılan binalara da yerleştirilebilir. Yaygın olarak yeni binaların yapım aşamasında içerisinde bulunan kolonların arasına yerleştirilen izolatörler, sonradan yapılan binalara da konulabilir. Bu tür önemli sistemlerin daha fazla kullanılması insanların can güvenliği açısından büyük önem taşır.

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