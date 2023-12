Deprem nedir, neden olur? Deprem nasıl oluşur?

Depremle yaşamak ve deprem konusunda bilinçli olmak son derece önemli bir konudur. Pek çok insanın korkulu rüyası olarak bilinen depremin ne zaman ve nerede olacağı kestirilemediğinden her an bu duruma hazır olunması gerekmektedir. Deprem bir doğal afet olduğundan bunun önüne geçilebilmesi mümkün değildir. Bu noktada yıkım ve can kaybının yaşanmaması adına önemli tedbirlerin alınması ve insanların bu konuda bilinçlendirilmesi büyük önem taşır.

Deprem nedir?

Dünyanın birçok farklı noktasında dönem dönem sarsıntılar meydana gelmektedir. Bu sarsıntılar yer kabuğunun alt kısmında görülmektedir. Yer kabuğunda yaşanan bu durum, üst kısmında bulunan tabakaları da etkilemektedir. Etkilenen tabakalar hareket etmeye başlayıp yer değiştirdiklerinde toprak parçası sallanmaya başlamaktadır. Bu sallantı veya sarsıntıların geneli deprem olarak adlandırılmaktadır. Yani yer kabuğundaki bu hareketlenmeler aniden ve beklenmedik bir enerji patlamasına neden olmaktadır. Bu enerji boşalana kadar da sarsıntılar devam etmektedir.

Sismik açıdan aktif olan birçok bölge vardır. Var olan aktiviteden dolayı bu bölgelerde sarsıntılar daha fazla görülmektedir. Deprem ülkemizin de en önemli gerçeklerinden biridir. Depremle birlikte bazı durumlarda belirli bölgelerde hortum, fırtına gibi diğer doğa olayları da görülebilir. Depremler de kendi içerisinde farklı türlere sahiptir. Kimisi volkanik olarak adlandırılırken kimisi yapay veya tektonik deprem olarak isimlendirilir. Türkiye başta olmak üzere birçok bölgede meydana depremler, sıklıkla tektonik denilen deprem sınıfı içerisine girmektedir.

Deprem neden olur?

Dünyanın dışında yer alan katman yer kabuğu olarak tabir edilir. Yer kabuğu her daim hareketli olduğundan zaman zaman birtakım kırıkların oluşmasına yol açmaktadır. Bu kırıklar sıklıkla duyduğumuz fay denilen fay hatlarını oluşturmaktadır. Yer kabuğunda bulunan tabakalar hareket edip yer değiştirdiğinde bu fay hatları yani kırıklar meydana gelmeye devam eder. Bu durum neticesinde titreşimler ortaya çıkmaya başlar ve bu titreşimler toprak parçasını etkileyerek insanların sallanmasına neden olur. Dünyanın birçok noktasında aktif fay hatları bulunduğundan bu noktalar deprem açısından son derece riskli olarak görülür. Deprem yönünden tehlike arz eden bölgelerde bulunan yapıların depreme karşı ayakta durabilmesi için sağlam olması gerekir. Sağlam bir altyapıya sahip olmayan yapılar, deprem olduğu anda yıkılmaya başlar ve bu durum insanların hayatlarına mal olur. Bu yüzden yapıların beklenen olası büyük deprem veya depremlere karşı sağlam olarak yapılması son derece önemli bir konudur.

Deprem nasıl oluşur?

Dünyanın en dış katmanı olarak ifade edilen yer kabuğundaki birtakım hareketlenmeler neticesinde kırıklar oluşmaya başlar. Bu kırıklar hareket ettikçe sarsıntılar devam eder ve bu sarsıntılar toprak üzerinden de hissedilir. Depremin oluşmasına neden olan birçok farklı unsur vardır. Bu unsurlardan biri en dış katmanda meydana gelen kırıklardır. Bu kırıklar oluştuğunda sismik dalgalar ortaya çıkmakta ve bu dalgalar titreşimleri meydana getirmektedir. Tüm bu olup biten olaylar da depremin yaşanmasına yol açmaktadır. Depremler sadece fay hatlarından kaynaklı değil; volkanik patlama, toprak kaymaları gibi sebeplerden ötürü de görülebilmektedir. Depremler tektonik, volkanik ve çöküntü gibi türleriyle öne çıkmaktadır.

Türkiye’de sıklıkla görülen deprem çeşidi tektonik olarak bilinmektedir. Bu deprem türü büyük hasarlar veren bir deprem çeşididir. Depremlerin şiddeti, boyutu ve ne kadar sürdüğü de ayrı bir öneme sahiptir. Kimi depremler daha kısa sürerken kimisi uzun sürmektedir. Ancak bu noktada şiddeti büyük olup kısa süren depremler de son derece yıkıcı sonuçlar doğurabilmektedir.