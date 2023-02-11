HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Deprem mezarlığı kuruldu: Kahreden görüntü! İsim yerine...

Deprem mezarlığı kuruldu: Kahreden görüntü! İsim yerine...

11.02.2023 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, Denizli Valisi Ali Fuat Atik’in koordinatörlüğünde deprem mezarlığı oluşturuldu. Cenazeler işlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor. Farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor.

Deprem mezarlığı kuruldu: Kahreden görüntü! İsim yerine...

Depremin en fazla hasara yol açtığı merkezlerin başında gelen Hatay'da, devlet ve vatandaş iş birliğinde arama kurtarma ve yardım faaliyetleri yoğun bir şekilde yürütülürken; diğer taraftan da depremde hayatını kaybedenlerin defin işlemleri gerçekleştiriliyor.

Son dakika: 'Cennetten bir kare' diye satmıştı... Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı Son dakika: 'Cennetten bir kare' diye satmıştı... Rönesans Rezidans'ın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun tutuklandı

Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde oluşturulan mezarlık alanına getirilen cenazeler, Denizli Büyükşehir Belediyesine ait kepçeler tarafından kazılan ve numaralandırılan mezarlara kılınan cenaze namazlarının ardından dualar eşliğinde İslami usullere uygun bir şekilde defin yapılıyor.

Y1

Sağlık Bakanı Koca duyurdu... Can kaybı sayısı 22 bini aştı Sağlık Bakanı Koca duyurdu... Can kaybı sayısı 22 bini aştı

Yeni oluşturulan deprem mezarlığı Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanırken, çalışmalara Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da bizzat katıldı. Denizli Valiliği yönetiminde olan Antakya’daki defin işlemlerinde her cenaze için tek tek namaz kılınıyor ve namaz sonrası Denizli İl Müftülüsü Mehmet Aşık'ın nezaretinde din görevlileri eşliğinde İslami usullere uygun bir şekilde dualarla defin yapılıyor.

15 kişilik aileden sadece 2 kişi kaldı! 15 kişilik aileden sadece 2 kişi kaldı!

Y2

Cenazeler işlemlerin hızlı yapılabilmesi ve karışıklığı önlemek için mezar taşlarına isim yerine numara veriliyor. Farklı şehirlerde defin yapmak isteyenlere ise cenazeleri teslim ediliyor.

Y3

133 saat sonra kurtarıldı! Bu sayede hayatta kaldı, enkazda kaldığı süre boyunca... 133 saat sonra kurtarıldı! Bu sayede hayatta kaldı, enkazda kaldığı süre boyunca...

Deprem bölgesine farklı şehirlerden gönderilen mobil gasilhaneler de bu merkezden talep edilen ilçelere gönderiliyor. Ayrıca yeni yapılan her defin sonrası dijital ortamda hazırlanan mezarlık krokisi yenilenerek kayıt altına alınıyor. (İHA)

y4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 kişilik aileden sadece 2 kişi kaldı!15 kişilik aileden sadece 2 kişi kaldı!
Deprem bölgesinde hareketli dakikalar! Vatandaşlar saldırdı, ekipler böyle kaçırdıDeprem bölgesinde hareketli dakikalar! Vatandaşlar saldırdı, ekipler böyle kaçırdı
Gözleri doldu, adeta yalvardı: İstanbul'u, İzmit'i, Bursa'yı büyütmeyin!Gözleri doldu, adeta yalvardı: İstanbul'u, İzmit'i, Bursa'yı büyütmeyin!
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay mezarlık

En Çok Okunan Haberler

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Yıllardır boş duruyordu: '580 aile gelecek diye 500-600 milyon para...'

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu

Ne bir bina yıkıldı, ne can kaybı var! Belediye başkanının bu sözleri gündem oldu

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

Sosyal medyadaki sözleri gündem oldu! Masterchef yarışmacısı Uğur Kardaş gözaltına alındı

Can kaybı 21 bini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yağmacılara ve fırsatçılara asla göz açtırmayın

Can kaybı 21 bini aştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yağmacılara ve fırsatçılara asla göz açtırmayın

"Sıra dışı mimar" konuştu: Yakalansın diye babamı ihbar ettim

"Sıra dışı mimar" konuştu: Yakalansın diye babamı ihbar ettim

Yıkılan binalardan deliller bir bir toplanıyor! Görüntüler çok çarpıcı

Yıkılan binalardan deliller bir bir toplanıyor! Görüntüler çok çarpıcı

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.