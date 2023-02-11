133 saat sonra kurtarıldı! Bu sayede hayatta kaldı, enkazda kaldığı süre boyunca...

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler 10 ilde yıkıma ve can kaybına yol açtı. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan depremler sonrası vatandaşlar ve ekipler, enkaz altındakileri kurtarmak için seferber oldu. Adıyaman'da 133 saat sonra kurtarılan Barış Kuzucuoğlu, kola içerek hayatta kaldığını ifade etti.

133 SONRA KURTARILDI

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'ın Besni ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'ndeki Eray Apartmanı da çöktü. Binanın enkazında kalan Barış Kuzucuoğlu, 133 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan Barış Kuzucuoğlu, deprem sırasında playstation oynadığını söyledi.

"KOLA İÇEREK HAYATTA KALDIM"

Yanında 1 litre kola olduğunu ve enkazda kaldığı sürece içtiğini belirten Kuzucuoğlu, "Kola içerek hayatta kaldım" dedi. Kuzucuoğlu, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

(DHA)



