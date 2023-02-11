Depremde hayatlarını kaybettiler: 15 kişilik aileden sadece 2 kişi kaldı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, çöken binada enkaz altında kalan Çiçek ailesinden 13 kişi hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depreme Hatay'daki Esenlik Mahallesi Albay Kemal Bozkurt Caddesi'nde bulunan 5 katlı Zafer Apartmanı'nda yakalanan Çiçek ailesinden 1'i bebek 13 kişi, çöken binada enkaz altında kaldı.

Depremin birinci gününde yaralı halde enkaz altından çıkarılan Şirin Çiçek, kaldırıldığı hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SADECE 2 KİŞİ KURTULDU

Enkaz çalışmalarının 6'ncı gününde ise Çiçek ailesinden Aynur (bebek), Şirin, Emin, Enver, İsmail, Aynur, Betül, Yıldız, Metin, Mehmet Emin, Elif ve Yadigar Çiçek'in cansız bedenleri çıkartıldı. 15 kişilik aileden Murat ve Lokman Çiçek ise, enkazdan yaralı olarak çıkartıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan çıkartılan Çiçek ailesi, yakınları tarafından memleketi Siirt'te getirildi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna getirilen 13 kişinin cansız bedeni, otopsinin ardından Gökçebağ Belde Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. (DHA)

