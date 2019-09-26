HABER

Deprem sırasında elinde çayla kaçan vatandaş, sosyal medyada gündem oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 22:06 | Son Güncelleme

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sırasında bir vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdığı anlar sosyal medyada en çok paylaşılan videolardan biri oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem sırasında İstanbul'da bulunan bir vatandaşın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Paniğe kapıldığı anlaşılan vatandaş, binadan elindeki çay bardağıyla kaçtı.

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştıDeprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı
Fatih'te depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam ettiFatih'te depreme aldırış etmeden yemek yemeye devam etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul deprem çay

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

İstanbul'da deprem saniye saniye böyle görüntülendi

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

Otomobil alacaklar dikkat! Bankalardan taşıt kredisi kampanyası

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

Caminin minaresi yıkıldı! İşte deprem sonrası ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Okullar yarın da tatil edildi mi?

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da şiddetli deprem

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'daki depremin ardından 'sosyal medya' uyarısı

İstanbul'daki depremin ardından 'sosyal medya' uyarısı

Deprem anında canını hiçe sayıp koca makineleri tutmaya çalıştı

Deprem anında canını hiçe saydı

Son dakika! Hakkari'den kahreden haber: 1 askerimiz şehit

Hakkari'den kahreden haber

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Vali Ali Yerlikaya'dan açıklama

İstanbul Valisi'nden tatil açıklaması

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

İstanbul'da yarın okullar tatil mi? Fuat Oktay'dan açıklama

Deprem uzmanı Doğan Perinçek'ten önemli deprem açıklaması

Deprem uzmanından önemli deprem açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.