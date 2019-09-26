Deprem sırasında elinde çayla kaçan vatandaş, sosyal medyada gündem oldu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından büyüklüğü 5.8 olarak açıklanan deprem sırasında İstanbul'da bulunan bir vatandaşın görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Paniğe kapıldığı anlaşılan vatandaş, binadan elindeki çay bardağıyla kaçtı.

Deprem oluyor, adam hala elindeki çayın derdinde. Azrail'e çay mı ısmarlayacaksın ey mübarek ????‍♂️ #Deprem pic.twitter.com/Jry2hQoGKP — Djorkaeff (@06_Djorkaeff) 26 Eylül 2019

dayı korkudan tek elle sürgülü kapıyı yerinden sökmüş ama rahat olun çay dökülmedi pic.twitter.com/xAWOmJtsbk — süngersiz bob (@osmaanyvz) 26 Eylül 2019