Deprem sonrası istifa sorusu! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan canlı yayında çok konuşulacak yanıt

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından 43 bin 556 kişi hayatını kaybetmişti. Depremden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay'da da büyük kayıplar yaşanmıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, depremlerin ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

Habertürk'te yayınlanan 'Nedir Ne Değildir?' programında Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlayan Lütfü Savaş, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Savaş, "Hatay'da 21 bin 910 kaybımız var" dedi.

Lütfü Savaş'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"2014 yılına kadar bütün firmalar öncelikle kendi odalarına gidip inşaatı inceletiyorlardı. Ondan sonra belediyelere geliyordu. Belediyeden ruhsatı alıp inşaata başlıyorlardı. 2014'te iktidar bunu kaldırdı. Şu ana kadar da yıkılan birçok bina var. Bu binaların hepsi büyükşehire bağlı değil. Ruhsatı ilçe veriyor. Denetimi ilçelerde.

'YARALARIMIZIN SARILMASI LAZIM'

Bütün bunların sorumluluğu hükümet, belediye, yapı denetim şirketleri ve müteahhitlerde. Yaralarımızın sarılması lazım. Son çıkardıkları yasayla 205 bin ayrı birim affedildi. Müteahhitler de 3 kat yapıp 2 kat da kaçak kat yapıyor. Nasılsa af çıkacak diyorlar.

Ben 9 yıldır büyükşehir belediye başkanıyım. Bütün sorumluluk ilçelerde. Hesap vereceksek veririz. Hesap soracaksak da hep beraber sorarız. Odalar devre dışı bırakıldı. Neden? Müteahhitler daha rahat etsin diye.

LÜTFÜ SAVAŞ İSTİFA EDECEK Mİ?

Şehir şu anda o kadar zor durumda ki. Bırakıp kaçmak olmaz. İlçelerin 11 tanesi iktidara mensup. İstifaya gelinecekse herkesin istifa etmesi lazım. 10 tane büyükşehirin istifa etmesi lazım. İktidarın da istifa etmesi lazım. İstifa edeceksek hepimizin etmesi lazım. Suçlu arıyorsanız birlikte aramak lazım. Tek bir adama suçu yüklemek vicdanen üzücü bir şey. 10 belediyenin 8 tanesi iktidar partisine ait. İlçelerin hemen hemen büyük çoğunluğu iktidar partisine ait. 21 yıldır ülkeyi yöneten iktidara hiçbir soru soramıyorsunuz. Ama CHP'li Lütfü Savaş'a soruyorsunuz."

