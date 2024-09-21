Depremde Dominik'teydi! YouTuber Alper Rende'den aylar sonra gelen Survivor itirafı!

Dünyanın en zor yarışma programlarından biri olan Survivor, yıllardır onlarca yarışmacıyla evlerimize konuk oldu. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği program, reyting rekorları kırıyordu. Eski popülerliği azalsa da son dönemlerdeki yeni sezonlarıyla da yine gündem olmayı başarıyor.

Kavgalar, oyunların zorluğu, yaşanan mücadele ekran başına kilitliyordu. onlarca yarışmacının yer aldığı programın belki en zor geçen sezonu 2023 yılıydı. Türkiye 6 Şubat depreminde yıkılmışken dünyanın diğer ucunda hiçbir şeyden habersiz Survivor yarışmacıları adalarında mücadele ediyordu. Depremin yarışmacılara açıklandığı an o dönem gündem olmuştu.

O sezonda yarışmada yer alan isimlerden biri de ürettiği içeriklerle milyonlarca izlenmeye ulaşan Alper Rende'di. Ünlü YouTuber, Melis İşiten'in programında o dönem yaşadıklarıyla ilgili aylar sonra ilk kez konuştu.

"İNSANLAR CAN DERDİNDEYKEN BİSKÜVİ İÇİN KOŞTUM"

"Çok kötü bir döneme denk geldik. Deprem oldu dengelerimiz bozuldu. İnsanın da içi rahat etmiyor. Burada bir can derdi var ama orada da milyon dolarlar harcanıyor." diyen Rende, "İnsanların bir noktada da kafasını dağıtmaya ihtiyacı var ama ben gerçekten çok zorlandım. İnsanlar burada can derdindeyken orada bisküvi için koştuğumda içim rahatsızdı." ifadelerini kullandı.

"BİZİM 15 GÜN BİR YERE ALDILAR"

Depremi öğrendiklerinde yayın olmadığı için adadan başka bir yere götürdüklerini söyleyen Rende, "Bizi 15 gün bir yere aldılar. Orası daha da zordu. Günde bir öğün yemek veriyorlardı. Yarışmıyoruz, dört duvar arasındasın. Orada psikolojik olarak yoruldum. Her şeye rağmen Survivor benim için en büyük deneyimlerden biriydi." dedi.