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Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: 1-2 milyon insanın çadır beklentisi var, milli kapasite sahaya sevk edildi

09.02.2023 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesinde AFAD ile birlikte çalışmalarını sürdüren Kızılay'ın Genel Başkanı Kerem Kınık, Cüneyt Özdemir'in programında barınma ve gıda çalışmalarıyla ilgili son durumu anlattı. 4 bin personelle sahada olduklarını belirten Kınık, "Yaklaşık 1-2 milyon insanın çadır beklentisi var bunu karşılamak mümkün değil. Gerçek ihtiyaç sahibi demiyorum, evine giremediği için isteyebiliyorlar. Hasar tespitinin ardından düzenli kamp alanları kurulacak." dedi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık: 1-2 milyon insanın çadır beklentisi var, milli kapasite sahaya sevk edildi

10 ili etkileyen deprem felaketinden sonra Kızılay da tüm ekipleriyle bölgede görev yapmaya devam ediyor. Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk olarak bölgedeki durumu ve çalışmaları anlattı. Yemek kapasitesi olarak 10 ilde yaklaşık 1,5 milyon insana ulaştıklarını belirten Kınık, belediye, kurumlar ve catering firmalarının da kendilerine destek verdiğini ifade etti. 4 bin kişiyle görev yaptıklarını da kaydeden Kınık, "Gıda hizmetlerimizde
rutini yakalamak zorundayız. Çok dağınık noktalarda sevkiyat yapmak durumundayız. Bazı köylere buralarda heyelan nedeniyle köprüler göçmüş, onlara da düzenli ring olarak helikopterlerle ulaşıyoruz" dedi.

"ÇADIR, BARINMA NOKTASINDA SIKINTILAR VAR"

Kızılay depolarındaki 40 bin çadırın tamamını AFAD'a teslim ettiklerini açıklayan Kınık şu ifadeleri kullandı:

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"Çadır, barınma noktasında sıkıntı var. Depolarımızdaki 40 bin çadırın tamamını AFAD'a teslim ettik. Onlar da kendi depolarındaki çadırlarla birlikte tüm milli kapasiteyi sahaya sevk etmiş durumda. Çadırlarla ilgili insanlar toplanma yerlere gelmiyorlar. Cenazeleri var, enkazdan canlı çıkma ümitleri var diye ayrılmıyorlar. Toplanma merkezlerine gelseler de
bir süre sonra çadırı söküp kendi evlerinin önüne kuruyorlar. Hasar tespiti yapılmadığı için evi sağlam olsa da korkudan giremiyorlar. Onlar da çadır istiyor."
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"1-2 MİLYON İNSANIN ÇADIR BEKLENTİSİ VAR"

"Yaklaşık 1-2 milyon insanın çadır beklentisi var bunu karşılamak mümkün değil. Gerçek ihtiyaç sahibi demiyorum, evine giremiyor dışarıda bekliyor. Hasar tespit yapılıp 'Eviniz sağlam yada hasarlı' demesi lazım ki o da evine girsin veya girmesin. Dolayısıyla bu süreç sıkıntılı bir süreç. Biz çadır kentleri kurduğumuzda oraya da gelmiyor insanlar. Evlerinin önünden de
ayrılmıyorlar genellikle. Toplanma merkezlerine AFAD çadırlar kuruyor, bizler de destek oluyoruz. Yıkılmış evlerin aralarına da muhtarlar aracılığıyla 50-100 gibi çadırlar kuruldu, biz de gıda sevkiyatı yapıyoruz.

"DÜZENLİ KAMP ALANLARI ENKAZ KALDIRILDIKTAN SONRA OLACAK"

"Hasar tespitinin ardından düzenli kamp alanları süreci bu enkaz kaldırılmasından sonra olacak. Şu anda her çadır isteyene verecek bir çadır kapasitemiz yok. Sadece ihtiyaç sahiplerine vermemiz gerekiyor. Burada da yerel yöneticilerimiz,
valilelerimiz, AFAD yetkilileri inisiyatif kullanıyor ve insanların yaşlılıklarına, çocuğu olma durumlarına vs. bakarak dağıtım yapıyorlar."

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