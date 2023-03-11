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Depremden sonra kilometrelerce uzanan fay kırığı böyle görüntülendi! “Bataklık gölü olarak nitelendirilen bir göl oluşmuş durumda”

11.03.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin 11’de etkileri devam ediyor. Kahramanmaraşlı ve Hatay Defne depremlerin fay hattı üzerindeki incelemelerini tamamlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden Tetkik Arama (MTA) ekipleri raporlama aşamasına geçti. Depremlerin öncesinde düz bir tarla olarak görülen alanda bataklık gölünün oluşması dikkatleri çekti.

Depremden sonra kilometrelerce uzanan fay kırığı böyle görüntülendi! “Bataklık gölü olarak nitelendirilen bir göl oluşmuş durumda”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçe merkezlerinde 9 saat arayla meydana gelen depremlerin etkileri çıplak görülebilecek noktaya geldi. “Asrın felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından MTA ekipleri yıkımın etkilerini ve fay hattının durumunu incelemek için sahaya indi.Ekiplerin saha çalışması kapsamında kuzeydoğuda Yarpuzlu ile güneybatıda Antakya Havalimanı güneyine kadar olan alanda, toplam 315 km uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde 271 gözlem yaptı. Kilometrelerce uzanan fay kırığını görüntüleyen ekip Hatay Havalimanı’nın güney kesiminde bataklık gölünün oluştuğunu söyledi.

MODELLEME OLUŞTURULDU

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İlk olarak meydana gelen 04.17’deki Pazarcık merkezli depremle ilgili olarak havadan ve karadan 225 kilometre alan tarandı ve modelleme oluşturuldu. İkinci olarak 13.24’te meydana gelen Elbistan merkezli depremle ilgili olarak ise kuzeydoğuda Eskiköy (Doğanşehir-Malatya) ile batıda Göksun (Kahramanmaraş) arasında kalan alanda, 177 km uzunluğundaki yüzey kırığı üzerinde toplam 80 gözlem yapıldı.

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Son olarak 20 Şubat meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki Hatay Defne depremiyle ilgili olarak ise depreme neden olan 45 km uzunluğundaki Antakya Fay Zonu üzerinde 26 gözlem yapıldı. Söz konusu haritaların hazırlandıktan sonra hem kamuoyula hem de ulusal ve uluslararası yerbilimcilerle paylaşılacağı öğrenildi.

DEPREM SONRASI BATAKLIK GÖLÜ OLUŞMUŞ

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Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü’nde deprem araştırma ekibinde görevli Dr. Akın Kürçer, yüzey faylanmalarıyla alakalı gözlemler yaptıklarını söyledi.

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Depremin yüzeye etkilerinden bahseden Kürçer, Hatay Havalimanı bölgesindeki son yaptıkları incelemeye ilişkin “Bulunduğumuz bölge Hatay Havalimanını güney kısmı. Eğer bulunduğumuz lokasyona 5 Şubat’ta gelmiş olsaydık diğer komşu alanlarda olduğu gibi düz bir tarlaydı. Ancak deprem sonrası gelişen yüzey faylanmasıyla beraber jeoloji literatüründe bataklık gölü olarak nitelendirilen bir göl oluşmuş durumda. Gölün faya paralel uzunluğu yaklaşık 100 metre, genişliği ise 40 metre civarında. Bölgede 1 metre 20 santimlik bir yer değiştirme konusu da söz konusu. Buna benzer coğrafik değişiklikler büyük depremler sonrası oluşabiliyor. Büyük depremler arazide birtakım izler bırakır. Biz bu izleri takip ederek haritalandırma çalışmaları yaparız.” değerlendirmelerinde bulundu. (İHA)

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deprem Hatay bataklık

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