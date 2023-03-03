Enkaz altından çıkarttığı aracıyla 800 kilometre yol gitti! Anlattıkları polisleri de duygulandırdı

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde büyük yıkıma neden oldu. Türkiye’nin tek yürek olup deprem bölgelerinin yaralarını sarmaya çalışırken afetzedeler yaşadıkları yerleri terk etmeye devam ediyor. Depremde evi yıkılan bir depremzede enkaz altından çıkarttığı aracıyla Hatay’dan Karaman’a geldi. Aracının ön camı ve kaputunun hasarlı olduğu görülen aracıyla polis çevirmesine yakalanan depremzedenin anlattıkları duygusal anlar yaşattı.

“BAŞKA BİR ŞEYİMİZ KALMADI”

Trafik polislerinin durduğu sırada olay yerinde bulunan bir muhabirin sorularını yanıtlayan Çıngıl, “Hatay’dan böyle geldim. Tehlikeli ama bundan başka bir şeyimiz kalmadığı için mecburen bunu getirmek zorunda kaldım. Bütün her şeyim gitmişti. Enkaz altında arabam kalmıştı. En azından bunu kurtarayım bundan başka bir şeyim yoktu” dedi.

“BİR İHTİYACINIZ VAR MI?”

Polis memurları afetlerin ardından büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirmesinden sonra depremzedeye, “Bir ihtiyacınız var mı?Depremzede olduğunuz için size çekici çağırabiliriz” ifadelerini kullandı. Çıngıl ise, ön camının kırılmayan kısmından yolu görebildiğini söyleyerek “Yavaş yavaş giderim” dedi ve olay yerinden uzaklaştı.