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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever, depremden saatler önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı! "Bir daha bu kadar mutlu olamadım"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.02.2024 10:07 | Son Güncelleme:
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Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, ‘Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi olmadan saatler önce çekildiği karesini takipçileriyle paylaştı. Demirel’in paylaşımına düştüğü not ise duygulandırdı.

Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever, depremden saatler önce çekilmiş fotoğrafını paylaştı! "Bir daha bu kadar mutlu olamadım"

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ile 7.5 büyüklüğündeki depremler büyük bir yıkıma neden olmuştu. Türkiye’yi yasa boğan depremlerde binlerce vatandaş hayatını kaybetmişti. Şubat depreminin üzerinden bir yıl geçti.

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2010 yılında Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile evlenen Zeynep Sever Demirel, 6 Şubat depreminden saatler önce çekilen bir fotoğraf karesini Instagram hesabından paylaştı. İki çocuk annesi Zeynep Demirel, duygu yüklü paylaşımıyla yürekleri yaktı.

"BİR DAHA BU FOTOĞRAFTAKİ KADAR MUTLU OLAMADIM"

549 bin takipçili hesabından yaptığı paylaşıma ‘’Tam bir yıl önce bugün, bu saatler…’’ diye başlayan Zeynep Demirel, şunları söyledi:

zeynep sever demirel

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‘’Siz bakmayın küçük siyah camlar arkasından gördüklerinize, insan yaşamaya devam edebilmesi için unutmaya programlı bir varlık, doğamız böyle. Ama ben bir daha hiç bu fotoğraftaki kadar mutlu olamadım o zamandan beri. O gece o felaketi yaşayan herkes de biliyorum benim gibi, bir daha eskisi gibi olması belki de uzun yıllar alacak. Kızgınlığım da geçmiyor, doğaya değil… Depreme değil… İnsana, gözü doymak bilmeyen insana, aç gözlülüğe, ihmallere… Acıların ajite edilmesinden de, acıya bağlanıp yaşanmasından da hoşlanmıyorum fakat bu yaşadıklarımız unutulmasın istiyorum, dersler alınsın artık tekrarlanmasın. O zaman yitip giden canlar rahat uyuyacak sanki, buna inanıyorum…’’

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