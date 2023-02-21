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Depremler sonrası 10 ilin şebeke suyu analiz edildi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Temiz çıktı

21.02.2023 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki depremler sonrasında 10 ilin şebeke suyuna ilişkin analizler yapıldı. Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Süleyman Özsarı, analiz yapılan sularda herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığını belirtti. Valiliklerin açıklamasının takip edilmesi gerektiğini ifade eden Özsarı, şu an için salgın ya da bulaşıcı hastalık riski olmadığını aktardı.

Depremler sonrası 10 ilin şebeke suyu analiz edildi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Temiz çıktı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası 10 ilin şebeke sularından alınan numuneler incelendi. Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Süleyman Özsarı, analiz yapılan sularda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını belirterek "Valiliklerimiz bu konuda uyarılarını yaptılar. İçilebilir denmediği sürece biz vatandaşlarımıza hazır sularla devam etmelerini öneriyoruz" dedi.

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"HERHANGİ BİR RİSK BULUNMUYOR"

Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Süleyman Özsarı, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından şebeke suyuna ilişkin sürekli analiz yapıldığını söyledi. Şu ana kadar 10 ilde şebeke suyunun kullanılmasına yönelik herhangi bir risk olmadığını ifade eden Dr. Özsarı, valiliklerin bu konudaki açıklamalarının takip edilmesi ve şebeke suyunun içilmemesi gerektiğini söyledi. Dr. Özsarı, "Depremin ilk gününden itibaren su bizim için çok önemli bir parametre. Deprem bölgelerimizde şebeke suyu sağlam olan yerlerde şebekenin kontrolünü, su olmayan ve tankerle su sağlanan yerlerde su tankerlerinin dezenfeksiyonlarını ve süper klorlamayı yaptık ve ilk günden itibaren su ile ilgili kısımların temiz ve hijyenik olması için çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bu 10 ilimizde, şebekeleri sağlam olan yerlerde su numunelerinin kontrollerini günlük olarak, çevre illerden de takviye arkadaşlar gelerek çevre sağlığı anlamında klor bakiyemizi günlük olarak sağlamaktayız. Burada arkadaşlarımız günlük olarak belirli yerlerden aldığımız numunelerin burada mikrobiyolojik analizlerini yapıyorlar. Herhangi bir patolojik risk çıkarsa bunları hemen ilgili yerlere bildiriyoruz ve klorlama işlemine geçiyoruz. Klorlama sonrasında tekrar analizlerimizi alıyoruz ve sonuçta herhangi bir risk yoksa farklı zamanlarda bu numuneleri almaya devam ediyoruz" dedi.

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"DEPREM ÖNCESİNE GÖRE BİR ARTIŞIMIZ YOK"

Deprem bölgesindeki şehirlerde yapılan analizlerin, şebeke suyunun kullanılabilir durumda olduğunu gösterdiğini kaydeden Özsarı şunları söyledi:

"Şu an itibarı ile su numunelerinde herhangi bir sıkıntımız, deprem öncesine göre bir artışımız yok. Bu 10 ilimiz için de geçerli. Özellikle Kahramanmaraş ilimizde su numunelerimizin kontrolleri daha rutin ve düzenli gitmekte. İlk günlerde mobil laboratuvarımız aktifti. Onu Hatay’a gönderdik. Şu anda burada kendi laboratuvarımızda işlemlere devam ediyoruz. Sayın Bakanımızın belirttiği gibi, valiliklerimiz bu konuda uyarılarını yaptılar. İçilebilir denmediği sürece biz vatandaşlarımıza hazır sularla devam etmelerini, kullanıma uygun yerlerde de kullanmalarını öneriyoruz."

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"SALGIN VE BULAŞICI HASTALIK YOK"

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgelerde ilaçlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve şu an için salgın ya da bulaşıcı hastalık riski olmadığını anlatan Dr. Özsarı, "Bulaşıcı hastalıkla ilgili olarak toplu yaşam alanlarında, atıklar ve çöplerin risk oluşturduğunu düşünerek halk sağlığı uzmanları ile bütün yaşam alanlarında, çadır kentlerde geziyoruz. Sahayı kontrol altında tutuyoruz. Her çadırkentte oluşturduğumuz sağlık merkezlerimizde günlük vaka kontrollerimizi yapıyoruz. Şu anda salgın düzeyinde bir sıkıntımız yok. Münferit olan her noktaya da hemen müdahale ederek kontrol altında tutuyoruz. Şu an için 10 ilimizde de bir salgın sıkıntımız yok" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

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