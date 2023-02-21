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Kadıköy'deki kira fiyatları sosyal medyada gündem oldu! Dudak uçuklatan rakamlar için çarpıcı yorum: 'İstanbul depremi sonrası...'

21.02.2023 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadıköy’de artan kira fiyatları sosyal medyada gündem oldu. Ev sahiplerinin deniz gören evler için istediği kira rakamları 170-200 bin lira aralığına kadar yükseldi. Dudak uçuklatan kira artışı ile ilgili konuşan Emlak Uzmanı İzak Hason'un değerlendirmesi ise dikkat çekti. İlk defa son yıllarda fiyatların doların da üzerinde kaldığını belirten Hason, "İstanbul merkezli 6 ve üzeri bir deprem olduğu takdirde bütün yeni binaların fiyatlarını hiç kimse tutamayacak ve artacak" dedi. İşte detaylar...

Kadıköy'deki kira fiyatları sosyal medyada gündem oldu! Dudak uçuklatan rakamlar için çarpıcı yorum: 'İstanbul depremi sonrası...'

İstanbul’da artan kira fiyatlarının ardından Kadıköy bölgesinde istenilen yüksek kira fiyatları dikkat çekti. Sosyal medyada gündem olan rakamlar ise dudak uçuklattı. Caddebostan Sahili’nde ilana verilen 170-200 bin aralığındaki kira fiyatları hakkında Emlak Uzmanı İzak Hason açıklamalarda bulundu.

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“4 BİN TL’YE KİRAYA VERİLEN BİR DAİRE BUGÜN 30 BİN TL”

Emlak Uzmanı Hason, “Kira artışlarının asıl nedeni, eskiden 1-2 milyon olan daireler 11-12 milyon olunca insanlar satın alamaz oldu ve krediler de durunca bu sefer insanlar kiraya geçmek zorunda kaldılar. Kadıköy ve Bağdat Caddesi civarına baktığımız zaman, uzun zamandır elimizde kiralık daire yok. Bundan 5-6 sene önce Bağdat Caddesi’nde 4 bin TL kiraya verilen bir daire bugün 30 bin TL civarında. Depremden sonra fiyatlarda bir düşüş ya da artış olmadı. 100-150 bin TL’lik kiralık daireler 2-3 ay öncesine kadar da vardı. Yüzlerce emlakçının o daireleri kiralamak için çalıştığı fahiş fiyatlı daireler var” dedi.

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“İLK DEFA SON YILLARDA FİYATLAR DOLARIN DA ÜZERİNDE KALDI”

Sözlerine devam eden Hason, “Satılık dairelerde ise 5 yıl önce 1 milyon TL olan ev bugün 10 milyon TL değer görüyor. Enflasyon bazında baktığımız zaman aslında 5-6 milyon TL olması gerekirken 10-11 civarlarında fiyatlar. Eskiden fiyatlar enflasyonun altında kalırdı ve dolar yükselişinin altında kalırdı. İlk defa son yıllarda fiyatlar doların da üzerinde kaldı. 2 hafta önce 45 bin TL olan bir kiralık iş yeri için 38 bin TL’ye el sıkıştık fakat sonradan fiyatı 42 bin TL’ye çıkardı dükkan sahibi. İnsanı rahatsız eden bu tarz durumlar oluşabiliyor” ifadelerini kullandı.

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"İSTANBUL DEPREMİNDEN SONRA FİYATLAR UÇACAK"

İzak Hason, “Eğer İstanbul’da 6 ya da üzeri bir deprem olursa bütün eski binaların fiyatları yüzde 40-50 aşağı inecek, bütün yeni binalarda ise yüzde 60-70 yukarı çıkacak. 30 yıldır bunu söylüyorum. İstanbul merkezli 6 ve üzeri bir deprem olduğu takdirde bütün yeni binaların fiyatlarını hiç kimse tutamayacak ve artacak” diye konuştu.

İHA

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