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Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremler sonrası kolonları yorgun çıktı! 35 yıllık Balcalı Hastanesi tahliye ediliyor

21.02.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş ve dün Hatay'da meydana gelen depremler sonrası Adana'daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, ana binanın kolonlarında yorgunluk tespit edildi. Bunun üzerine hastanenin ana binasında tedavi olan hastalar ve personelin tahliyesine karar verildi. Hastaların, çevre il ve ilçelerdeki hastanelere nakledileceği belirtildi.

Kahramanmaraş ve Hatay'daki depremler sonrası kolonları yorgun çıktı! 35 yıllık Balcalı Hastanesi tahliye ediliyor

Kahramanmaraş ve son olarak dün Hatay'daki 6.4 ve 5.8'lik depremler sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Adana 35 yıllık Balcalı Hastanesi'nin ana binasının kolonlarında yorgunluk tespit edildi. Bunun üzerine hastanenin ana binasında tedavi olan hastalar ve personelin tahliyesine karar verildi.

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BALCALI HASTANESİ'NİN ANA BİNASI TAHLİYE EDİLİYOR

Adana'da 27 Haziran 1998'de meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sahra hastanesi kurup, tedbir amaçlı kolonların güçlendirilmesi yoluna giden Balcalı Hastanesi'nin ana binası, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alındı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra dün Hatay’da meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremlerin yoğun olarak hissedildiği kentte, çevre illerden de hasta kabul edilen 35 yıllık Balcalı Hastanesi kontrol edildi. İnceleme sonucu 7 katlı ana binanın kolonlarının 'yorgun' olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastanenin ana binasında tedavi olan hastalar ve personelin tahliyesine karar verildi. Hastaların, çevre il ve ilçelerdeki hastanelere nakledileceği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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