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Depremler sonrası herkes oraya akın ediyor! Yapı denetim firmalarında büyük yoğunluk... 'Yüzde 99 üzerinde rahat olun'

21.02.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üst üste gerçekleşen büyük depremler tüm Türkiye'yi teyakkuz haline geçirdi. Vatandaşlar hangi bölgeden olursa olsun oturdukları binanın depreme dayanıklılığını sorgulamaya başladı. Riskli yapıtı tespiti ve performans analizine başvurmak için vatandaşlar akın akın yapı denetim kuruluşlarına gitti, firmalarda yoğunluk oluştu. Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Başkanı Tayfun Gücenmez, yapı denetimi ve kullanma izni belgesine dikkat çekerken "Yüzde 99 üzerinde rahat olun" ifadelerini kullandı.

Depremler sonrası herkes oraya akın ediyor! Yapı denetim firmalarında büyük yoğunluk... 'Yüzde 99 üzerinde rahat olun'

Kullanma izin belgesi, yapı denetim... 'Bu koşullar yerine getirildiyse yüzde 99 üzerinde rahat olun' diyen Yapı Denetim Kurumları Birliği Başkanı Tayfun Gücenmez, binalardaki dükkan katlarının duvarlarında oynama olup olmamasının önemini vurguladı. Gücenmez ayrıca "Dairelerinin biraz küçültülmelerine karar verip depreme dayanıklı binalarda oturmaları da bizim tavsiyelerimiz arasında" açıklamasında bulundu.

RİSKLİ YAPI TESPİTİ VE PERFORMANS ANALİZİ YAPILIYOR

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından vatandaşlar yapı denetim kuruluşlarına akın etti. Binalarının güvenli olup olmadığını öğrenmek için yapı denetim firmalarında yoğunluk oluşturan vatandaşlar, oturdukları binanın depreme karşı dayanıklı olup olmadığını riskli yapı tespiti ve performans analizi ile öğreniyor. Yapı Denetim Kurumları Birliği Başkanı Tayfun Gücenmez ise vatandaşların nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulundu.

“BİNANIZ YAPI DENETİMLİYSE YÜZDE 99 ÜZERİNDE RAHAT OLUN”

Vatandaşların ilk etapta neler yapması gerektiğini bildiren Yapı Denetim Kurumları Birliği Başkanı Tayfun Gücenmez şöyle konuştu:

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“Burada yapı denetim talepleri değil de binaların durumlarıyla alakalı kamuoyunda sorgulama başladı. Yapı denetimlerinde binalarımızda her ne kadar sıkıntı yaşansa da, kullanma izin belgesi aldıysanız, binanız yapı denetimliyse yüzde 99 üzerinde rahat olun.”

“BİNALARINIZIN İMAR BARIŞINDAN YARARLANMADIĞINA EMİN OLUN”

Binaların imar barışı projesi çerçevesine girmediğine dikkat edilmemesi gerektiğini bildiren Gücenmez şu ifadeleri kullandı:

“Binalarınızın imar barışından yararlanmadığına emin olun, kolonlarının kesilmediğinden emin olun. Burada dükkan katları varsa dükkan katlarının duvarlarıyla oynanmadığından emin olun. Biz genellikle bu tip yönlendirmeler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın binalarını kontrol ettirmeleri gerekiyorsa İnşaat Mühendisleri Odasına bağlı statik bürolardan ya da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza bağlı kentsel dönüşüm bürolarından yardım alabilirler. İnsanlar binalarının depreme dayanıklı olup olmadığı ile ilgili yoğun şekilde sorgulamalar yaşıyorlar."

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“2001 ÖNCESİ İNŞA EDİLEN BİNALARIN YÜZDE 99 ORANINDA RİSKLİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİZ”

Eski binaların günümüzde yapılan binalara göre daha dayanıksız olduğunu belirten Gücenmez şu açıklamada bulundu:

“2001 öncesi inşa edilen binaların yüzde 99 oranında riskli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bugüne kadar kentsel dönüşüm ile ilgili yapılan çalışmalarda bu net bir şekilde görülüyor. Vatandaşlarımız şu şekilde düşünmeliler: 'Bizim binamız eski, ekonomik ömrünü tamamlamış, yenilememiz gerekiyor, bununla ilgili nasıl bir yol izlemeliyiz?' Bir başka yöntem olarak da dairelerinin biraz küçültülmelerine karar verip depreme dayanıklı binalarda oturmaları da bizim tavsiyelerimiz arasında. Maalesef ekonomik anlamda fedakarlıklar yapılmadan bu sıkıntılar giderilmiyor. Maliklerin ortak bir şekilde karar alıp bu sürece başlamaları gerekiyor.”

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deprem yapı denetim

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