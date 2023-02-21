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  4. Peş peşe depremlerle Türkiye beşik gibi sallanıyor! Prof. Dr. Celal Şengör'ün 'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları kara kara düşündürüyor...

Peş peşe depremlerle Türkiye beşik gibi sallanıyor! Prof. Dr. Celal Şengör'ün 'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları kara kara düşündürüyor...

21.02.2023 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 gün arayla Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen sarsıntılar, deprem gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkardı. 40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından gözler bir yandan da İstanbul'a çevrildi. Beklenen 'Büyük Marmara Depremi' için dikkat çeken açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Celal Şengör "Şiddeti 9'a çıkabilir" diyerek İstanbulluları endişelendirdi. Depremin süresiyle ilgili tahminini de açıklayan Şengör, tehlike altındaki ilçeleri de açıkladı.

Peş peşe depremlerle Türkiye beşik gibi sallanıyor! Prof. Dr. Celal Şengör'ün 'Şiddeti 9'a çıkacak' sözleri İstanbulluları kara kara düşündürüyor...

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde hissedilen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta olmak bazı illerde binlerce binalar yıkıldı; 40 binin üzerinde vatandaş hayatını kaybetti. Bölgedeki depremzedeler Kahramanmaraş depreminin şokunu atlatamadan bu kez Hatay'daki 6.4 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. 6 Şubat'taki depremle neredeyse her iki evden birinin yıkıldığı şehirde, dün akşam hasar gören bazı evlerde yerle bir oldu. Hatay'daki depremde 8 kişi hayatını kaybederken 294 kişi de yaralandı.

UZMANLARDAN YENİ DEPREM UYARISI

Son iki haftada yaşanan yıkıcı depremler endişe yaratırken uzmanlardan uyarılar peş peşe geliyor. Kırılan fayların bölgedeki diğer fayları da tetikleyebileceğine dikkat çeken uzmanlar, tedbirli olunması gerektiğini söylüyor.

GÖZLER BEKLENEN MARMARA DEPREMİNE ÇEVRİLDİ

40 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş depremi sonrası yıllardır beklenen 'Büyük Marmara Depremi'ni yeniden gündeme getirdi. Binaların durumu ve nüfus yoğunluğuna dikkat çeken uzmanlar olası bir depremde İstanbul'daki tablonun çok daha kötü olmasından endişe ediyor.

PROF. DR. CELAL ŞENGÖR'DEN KORKUTAN 'İSTANBUL' AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili en dikkat çekici açıklamalardan biri ise Prof. Dr. Celal Şengör'den geldi. KAFA TV'nin YouTube'daki kanalına konuk olan Prof. Dr. Şengör İstanbul için korkutan açıklamalarda bulundu.

HGJK

"YEŞİLKÖY'DE VE TUZLA'DA HİSEDİLEN ŞİDDET 9'A ÇIKACAK!"

Marmara'da en az 7 şiddetinde deprem beklediklerini söyleyen Şengör, bu depremin Yeşilköy ve Tuzla'da 9 şiddetinde hissedileceğini belirtti. Şengör, "Yeşilköy'de ve Tuzla'da şiddet 9'a çıkacak! Büyüklük değil ama şiddet 9 olarak hissedilecek. Depremin büyüklüğü için en az 7.0 şiddetini öngörüyoruz. Yeşilköy'ün zemini de iyi değil. Adalar'daki evler sağlam ama fay burnunuzun dibinde, Adalar'da tsunami tehlikesi yok. Adalar'ı sıkı bir şekilde sallayacak." ifadelerini kullandı.

"2 DAKİKA SÜRECEK, BÜYÜKLÜĞÜ EN AZ 7.0"

İstanbul depreminin süresiyle ilgili de tahminde bulunan Şengör açıklamasının devamında şöyle konuştu;

"Elimizdeki verilere göre İstanbul depreminin 2 dakika süreceğini düşünüyoruz. Beykoz, Anadolu Hisarı ve Bebek buralar sağlam yerler fakat Beşiktaş'a garanti veremem. İstanbul'da sahillerden uzak durulmasını tavsiye ediyorum.

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Topkapı Sarayı da çok tehlikeli bir yerde, İstanbul'da deniz seviyesinin yükselme ihtimali de var. Depremin büyüklüğü için en az 7.0 şiddetini öngörüyoruz."

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