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Depresyonunu aynı anda evli olduğu iki kocası sayesinde atlattı! Şimdi üçüncü kocasını arıyor... “İki kocam var”

05.04.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilyalı sosyal medya fenomeni Lary Ingrid depresyonunu aynı anda evli olduğu iki kocası sayesinde yendiğini dile getirdi. TikTok’ta yaklaşık 1.9 milyon takipçisi bulunan ve ‘Larissa’ adıyla bilinen fenomen çok eşliliğini anlattığı paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Larissa son açıklamasında ise üçüncü bir eş aradığını dile getirdi.

Depresyonunu aynı anda evli olduğu iki kocası sayesinde atlattı! Şimdi üçüncü kocasını arıyor... “İki kocam var”

TV Verdes Mares kanalındaki Se Liga VM programına konuk olan Larissa akıl sağlığını korumak için başvurduğu ilginç yöntemden söz etti. Eşleriyle tanışmadan önce ağır bir depresyonda olduğunu dile getiren Larissa, “Artık depresyonum yok. İki kocam var ve depresyonumu iyileştirdiler” dedi.

ÜÇÜNCÜ EŞ ARAYIŞINDA

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27 yaşındaki fenomen isim Larissa, bir kızı ve bir oğlu olan 25 yaşındaki İtalo Silva ile 18 yaşındaki Joano Victor ile aynı anda evli olmanın hayatını iyileştirdiğini dile getirdi. Sosyal medyada sıklıkla romantik hayatına dair güncellemeler paylaşan fenomen isim, “Artık depresyona girecek zamanım yok. Aramızdaki uyum mükemmel. Benim için ev işlerini yapıyorlar. İlk başlarda çok eşlili konusunda kararsızdık ama şimdi bir başka erkeği aramıza alabileceğimizi konuşuyoruz. Ancak ben başka bir kadını kabul etmeyeceğimi onlara söyledim” dedi.

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