“Ben ölürsem çocuklarım ve eşim ne yapar?” dedi! Kocasına ikinci bir eş buldu... Çok eşliliği böyle savundu

Malezya’da yaşayan Khuzatul Atiqah isimli bir kadın evliliğinin 8 yılında 5. çocuğuna hamile olduğu dönemde büyük sağlık sorunları yaşadı. Sağlığının hareket etmek için tekerlekli sandalyeye ihtiyaç duyacak kadar kötüleştiğinden bahseden Atiqah, “Ben ölürsem çocuklarım ve eşim ne yapar?” diyerek sosyal medyadan kocası için ikinci bir eş aramaya karar verdi. Atiqah’ın gönderisi kısa sürede viral olurken çift, Nur Fathona isimli bir kadınla tanışarak ailelerini büyüttü.

SOSYAL MEDYADAN TANIŞTILAR

Sağlığının kötüleştiğini hissettiği dönemde sosyal medyadan kocasına ikinci bir eş bulmak için bir gönderi yayınladığını dile getiren Atiqah, “Bu durum böyle devam ederse kocama ve çocuklarıma kimin bakacağını düşünmeye başladım. Bu yüzden ona uygun bir eş bulmaya karar verdim” dedi.

İki çocuk annesi Fathona ise, Atiqah ve kocası Dzul ile ilk tanıştığında çok eşlilik kararının olmadığını dile getirdi. Boşandıktan sonra yeniden evlenmeyi aklından bile geçirmediğini dile getiren Fathona, “Eski kocamdan boşandıktan sonra bir daha evlenmemeye karalıydım. Hayatımı sadece çocuklarıma adamıştım. Tanışma sürecinin başlangıcında ve anlaşmadan önce birçok engelle karşılaştık, ama bu süreçte kalplerimiz hep bir aradaydı. Sonunda aramızdaki bağ güçlendi ve bir aile olduk” diye konuştu.