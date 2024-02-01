Derbi için sürpriz seyirci kararı! Beşiktaş-Trabzonspor maçına deplasman taraftarı alınmayacak

Beşiktaş, Trabzonspor taraftarlarının Süper Lig'de oynanacak maça alınmayacağını açıkladı. Açıklamada, "İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda konuk takım taraftarları tribünde yer almayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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