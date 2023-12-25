Dere yatağında tabancayla vurulmuş halde bulundu! Müge Anlı'da ortalık karıştı, görüntüyü apar topar yayından aldılar

Müge Anlı, Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü ortadan kaybolan Mustafa Hakkulu'na dair acı gelişmeyi izleyicilerine duyurdu. Talihsiz adam kaybının 12. gününde dere yatağında ensesinden vurulmuş halde buldu.

DERE YATAĞINDAKİ CESEDİN ONA AİT OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Postkabasakal Mahallesi’nde gerçekleşti.

Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Olay yerinde yapılan inceleme sonrası cesedin, 13 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu’na ait olduğu tespit edildi.

CANSIZ BEDENİ OTOPSİ İÇİN ADLİ TIP KURUMUNA GÖTÜRÜLDÜ

Başından tabancayla vurulduğu saptanan Hakkulu’nun cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayı haber alan yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından Hakkulu’nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

CANLI YAYINDA GERGİN ANLAR

Mustafa Hakkulu'nun cinayete kurban gittiğini belirten Müge Anlı'nın açıklaması sonrası stüdyo karıştı.

Acılı aile isyan edip ayaklandı. Suçlamalar ve havada uçuşan küfürler sonrası Müge Anlı olaya ilişkin VTR'nin verilmesini isteyerek "Biraz sakinleşelim" açıklamasında bulundu.

VTR sonrası da gerginlik had safhadaydı. Acılı aile ayağa kalkıp isyan etti. Ses dahil canlı yayın görüntüsü ekrandan alındı ve o sırada Mustafa Hakkulu'nun fotoğrafı ekrana yansıtıldı. Müge Anlı'nın ekibi acılı aileyi güçlükle yatıştırdı.

NE OLMUŞTU?

Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü esrarengiz şekilde kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan haber alamayan ailesi, Müge Anlı'dan yardım istedi. Aile, 150 bin TL ile kaybolan oğullarının akıbetini öğrenmek istedi.

ESKİ EŞTEN ŞÜPHELENİLİYORDU

Genç adamın eski eşi Bengül Güvenç şüphelerin odağında yer aldı.

"PARAGÖZ BİR İNSANIM" AÇIKLAMASI İZLEYİCİLERİ ŞAŞIRTTI

Bengül'ün eşinin kaybolduğu gün alacak defteri ile borçlarını toplamaya çalıştığı öne sürüldü. "Paragöz bir insanım" açıklamasında bulunan genç kadın açıklamalarıyla şaşkına çevirdi.

Olay günü eski eşine uğrayan ve sonrasında çocuklarını okula bırakan genç adamın borçlarını toplaması dikkat çekti.

"SENİ AFFEDİYORUM, GERİ DÖN!"

Mustafa Hakkulu'ya seslenen Bengül Hanım şu ifadeleri kullandı:

"Ben seni affediyorum. Geri dön. Çocukların için dön!"

Bengül Güvenç'in eski eşi Mustafa Hakkulu'yu defalarca aldattığı öne sürüldü. Bengül Güvenç'in sosyal medyadan tanıştığı kişilerle aşk yaşadığı, parası bitince de Mustafa Hakkulu ile yeniden barıştığı iddia edildi.

Talihsiz adamın ihanet ve para yüzünden ortadan kaybolduğu üzerinde duruldu.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI KAPATMASI DİKKAT ÇEKTİ

Bengül'ün Mustafa Bey, kaybolmadan iki gün önce sosyal medya hesaplarını kapatması dikkat çekti.

Bengül'ün görüştüğü kişilerden birinin kız kardeşi olan Leyla Yıldırım, telefon ile bağlanarak, "Bengül benim ağabeyimle görüşmüştü. Kendisi 1 çocuğu olduğunu söylemişti. 3 çocuğu olduğunu buradan öğrendim. Eşim trafik kazasında öldü dedi" açıklamasını yaptı.

CİNAYET İTİRAFI OLARAK YORUMLANDI

Bengül Güvenç'in canlı yayında söylediği "Mustafa sağ olsa da anlatsa" sözleri ise şaşkınlık yarattı. Bu sözler cinayet itirafı olarak yorumlandı.





