Dere yatağında tabancayla vurulmuş halde bulundu! Müge Anlı'da ortalık karıştı, görüntüyü apar topar yayından aldılar

Müge Anlı, Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü ortadan kaybolan Mustafa Hakkulu'na dair acı gelişmeyi izleyicilerine duyurdu. Talihsiz adam kaybının 12. gününde dere yatağında ensesinden vurulmuş halde buldu.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Postkabasakal Mahallesi’nde gerçekleşti.
Tarladan evine giden çiftçi, yol kenarındaki dere yatağında bir erkek cesedi gördü. İhbarın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.
Olay yerinde yapılan inceleme sonrası cesedin, 13 Aralık’tan bu yana kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu’na ait olduğu tespit edildi.
Başından tabancayla vurulduğu saptanan Hakkulu’nun cansız bedeni Kozan Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
Olayı haber alan yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. Savcının incelemesinin ardından Hakkulu’nun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Mustafa Hakkulu'nun cinayete kurban gittiğini belirten Müge Anlı'nın açıklaması sonrası stüdyo karıştı.
Acılı aile isyan edip ayaklandı. Suçlamalar ve havada uçuşan küfürler sonrası Müge Anlı olaya ilişkin VTR'nin verilmesini isteyerek "Biraz sakinleşelim" açıklamasında bulundu.
VTR sonrası da gerginlik had safhadaydı. Acılı aile ayağa kalkıp isyan etti. Ses dahil canlı yayın görüntüsü ekrandan alındı ve o sırada Mustafa Hakkulu'nun fotoğrafı ekrana yansıtıldı. Müge Anlı'nın ekibi acılı aileyi güçlükle yatıştırdı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 13 Aralık Çarşamba günü esrarengiz şekilde kaybolan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu'ndan haber alamayan ailesi, Müge Anlı'dan yardım istedi. Aile, 150 bin TL ile kaybolan oğullarının akıbetini öğrenmek istedi.
Genç adamın eski eşi Bengül Güvenç şüphelerin odağında yer aldı.
Bengül'ün eşinin kaybolduğu gün alacak defteri ile borçlarını toplamaya çalıştığı öne sürüldü. "Paragöz bir insanım" açıklamasında bulunan genç kadın açıklamalarıyla şaşkına çevirdi.
Olay günü eski eşine uğrayan ve sonrasında çocuklarını okula bırakan genç adamın borçlarını toplaması dikkat çekti.
Mustafa Hakkulu'ya seslenen Bengül Hanım şu ifadeleri kullandı:
"Ben seni affediyorum. Geri dön. Çocukların için dön!"
Bengül Güvenç'in eski eşi Mustafa Hakkulu'yu defalarca aldattığı öne sürüldü. Bengül Güvenç'in sosyal medyadan tanıştığı kişilerle aşk yaşadığı, parası bitince de Mustafa Hakkulu ile yeniden barıştığı iddia edildi.
Talihsiz adamın ihanet ve para yüzünden ortadan kaybolduğu üzerinde duruldu.
Bengül'ün Mustafa Bey, kaybolmadan iki gün önce sosyal medya hesaplarını kapatması dikkat çekti.
Bengül'ün görüştüğü kişilerden birinin kız kardeşi olan Leyla Yıldırım, telefon ile bağlanarak, "Bengül benim ağabeyimle görüşmüştü. Kendisi 1 çocuğu olduğunu söylemişti. 3 çocuğu olduğunu buradan öğrendim. Eşim trafik kazasında öldü dedi" açıklamasını yaptı.
Bengül Güvenç'in canlı yayında söylediği "Mustafa sağ olsa da anlatsa" sözleri ise şaşkınlık yarattı. Bu sözler cinayet itirafı olarak yorumlandı.