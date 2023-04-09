Destici'den çok konuşulacak 'HÜDA PAR' çıkışı! 'Sayın cumhurbaşkanına ilettim' diyerek açıkladı: 'Muhalefetin eline koz verildi'

Cumhur İttifakı partileri genel seçimlere ayrı ayrı girme kararı aldı, milletvekili listeleri ayrı hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyecek olan HÜDA PAR ise seçime AK Parti listelerinden girecek. Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hizbullah'ın terör örgütü olmadığı yönündeki" söylemleri eleştirirken "Bunu doğru bulmadığımı sayın Cumhurbaşkanına ilettim" dedi. Destici ayrıca daha önceki söylemlerinde olduğu üzere ortak listeden girmenin avantajlı olduğunu savunurken "Karşı ittifak kağıt üstünde daha avantajlı gözüküyor" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜ HANGİ MENSUBA AİT OLURSA OLSUN TERÖR ÖRGÜTÜDÜR"

Liste çalışmalarının devam ettiği dün akşam saatlerinde tv100 ekranlarına konuk olan Destici, HÜDA PAR'ın seçime AK Parti listesinden girecek olmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"HÜDA PAR'ın parti programında yazan olumsuzluklara katılmıyorum ama teröre ve şiddete bulaşmadığı sürece herkes fikrini söyleyebilir. Özerklik, ana dilde eğitim gibi söylemler düşünce hürriyetidir. Yeter ki bunları terör ya da şiddetle gerçekleştirmeye çalışmasınlar. Aynı HDP gibi. 'HDP eşittir HÜDA PAR' değildir. HÜDA PAR'ın şu anda bir terör örgütüyle ilgili bağlantısı yoktur.

"HÜDA PAR içinden bazı yöneticilerin 'Hizbullah terör örgütü değildir' söylemleri doğru değildir. Terör örgütü hangi mensuba ait olursa olsun terör örgütüdür.

"CUMHURBAŞKANINA İLETTİM, DOĞRU BULMUYORUM"

"HÜDA PAR'ın AK Parti listelerinden seçime girmesi AK Parti'nin bileceği iş. Ben BBP olarak HÜDA PAR'la böyle bir iş birliği yapmam. Bunu doğru bulmadığımı sayın Cumhurbaşkanına ilettim.



HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu geçtiğimiz günlerde Kayaşehir metro hattı açılış töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik etti.

"BİZİM MİLLİ GÖRÜŞÜMÜZE UYMUYOR"

"HÜDA PAR Cumhur İttifakı'nda değildir, sadece AK Parti listelerinden seçime giren bir partidir. HÜDA PAR'ın terörle ilişkilendirilmesine ilişkin algı yapılıyor. Muhalefetin eline koz verildi. Ne getirir, ne götürür, bunun hesabı yapıldı mı bilmiyorum. Bu bizim milli görüşümüze uymuyor. Dediğim gibi, ben böyle bir işi bire bir yapmam."

"KAĞIT ÜSTÜNDE ONLAR DAHA AVANTAJLI"

Destici'nin değerlendirdiği bir diğer gündem maddesi ise ortak liste çalışmaları oldu. Cumhur İttifakı'nın neden ayrı listeler hazırladığına ilişkin konuşan Destici şunları söyledi:

"Karşı ittifak bunu gerçekleştiriyor. DEVA, Gelecek, Saadet, Demokrat CHP listesinden, bazı seçim çevrelerinde ise İYİ Parti ile ortak listeden girme çalışmaları CHP-İYİ Parti Genel Merkezleri'nde sürüyor. Kağıt üstünde o zaman onlar daha avantajlı olacak gibi gözüküyor ama seçimde %50’yi geçtiğimizde Meclis’te çoğunluğu elde edeceğiz.

"SAYGI DUYUYORUM, BEN SADECE MATEMATİK GERÇEĞİNİ ORTAYA KOYDUM"

"Belki AK Parti'nin tek başına sayısı buna yetmeyebilir ama Milliyetçi Hareket Parti'mizin, Büyük Birlik Parti'mizin, Yeniden Refah Parti'mizin çıkaracağı milletvekilleriyle yine 300'ün üzerine geçileceğine inanıyorum. AK Parti, MHP kendi listeleriyle girmeyi tercih ettiler. Buna saygı duyuyorum. Bunun özel bir nedeni yok. Ben sadece matematik gerçeğini ortaya koydum."