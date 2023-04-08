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  4. Son dakika: Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili çok konuşulacak açıklama! '80 liraya yaptıklarını 25 liraya yaptık'

Son dakika: Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili çok konuşulacak açıklama! '80 liraya yaptıklarını 25 liraya yaptık'

08.04.2023 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Mansur Yavaş, Melih Gökçek dönemi ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Yavaş, "2015 yılında 80 liraya yapılan asfaltı biz 2019'dan sonra 25 liraya yaptık. Bunları kuruşu kuruşuna gösterdik. Biz yalan söylüyorsak birisinin mahkemeye vermesi lazım." dedi.

Son dakika: Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek dönemi ile ilgili çok konuşulacak açıklama! '80 liraya yaptıklarını 25 liraya yaptık'

Son dakika: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, tv100 ekranlarında Uğur Dündar ve Mine Özbek'in konuğu oldu. Mansur Yavaş, Melih Gökçek dönemi ile ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

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Mansur Yavaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

GENÇLERLE İLİŞKİSİ NASIL?

Gençlerin birçoğu ilk defa oy kullanacaklar. İnternet üzerinden bizleri takip ediyorlar ama belli ki aradıkları, hoşlarına giden bir şeyler var. Bunu yoğun bir şekilde hissediyorum. İttifak var, 2 yıldır toplanıyorlar. Sonuçta bir karar verildi, tabi ki gençlerde hayal kırıklığı olmuş olabilir, onlar biraz üzüldüler, kırıldılar. Fakat Cumhurbaşkanı yardımcılığı söz konusu olunca bizler yine onların sözlerinin temsilcisi olacağız.

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'ÜLKENİN İHTİYAÇLARINA GÖRE OKULLARIN AÇILMASI LAZIM'

Gençliğimizde üniversiteyi kazanan birisi bilirdi ki üniversite biter bitmez işe girecek. Şu an böyle bir imkan yok. Şu açıdan da kayıp var, bu kadar genç nesil heba ediliyor. Birikimlerini, üretim güçlerini yansıtamıyorlar. Almanya bizden işçi istiyor. Neden? Nüfusu yaşlandı. Bizde de genç bolluğu var. Bunlar çözülmez şeyler değil. Bir an evvel ülkenin ihtiyaçlarına göre okulların açılması lazım.

'80 LİRAYA YAPILAN ASFALTI 25 LİRAYA YAPTIK'

Belediyenin 11-12 milyar TL borcu vardı, biz gelmeden. Biz geçmiş döneme ait 4.5 milyar TL borç ödedik. Şu anda biz internetten açık ihaleler yapmak suretiyle büyük tasarruflar yaptık. 2015 yılında 80 liraya yapılan asfaltı biz 2019'dan sonra 25 liraya yaptık. Bunları kuruşu kuruşuna gösterdik. Biz yalan söylüyorsak birisinin mahkemeye vermesi lazım. Bütün ihalelerimiz açık olduğu için kırım oluyor. Hem borç ödüyorsunuz, hem de yatırım yapıyorsunuz.

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SİYASETTE '7 YARDIMCI' TARTIŞMASI

Anketlerin büyük çoğunluğu tek tip başkanlık sisteminin istenilen sonucu göstermediğini gösteriyor. Bunlar tartışıldı. Şu anda yapılan iş, farklı fikirlerin yan yana gelip müzakere edebildiği bir yapı oluşturuldu. Bu büyük bir zenginlik, handikap değil. Evet bazı konularda tartışılabilir ama sonuçta uzlaşılacak. Çeşitli fikirlere sahip insanlar yan yana geldi. Birbirlerinin görüşlerine saygı duyuyorlar. Keşke bunu yıllar önce yapabilseydik. Yeni hükümetin en büyük projelerinden biri de şeffaflık. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız da denetim kurulunun muhalefetten oluşmasını istiyor. Bu iddialı bir söylem. İnşallah Türkiye yeni bir zihniyetle ülkeye yeni ufuklar açar. Buna ihtiyacımız var.


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