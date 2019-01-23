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Dev delikten garip sesler duydular, aşağı bakınca şoke oldular

DÜNYA HABERLERİ  | 23.01.2019 11:48 | Son Güncelleme

Çin'in Yunnan eyaletinde otlarken farkında olmadan karşısına çıkan bir deliğe düşen inek, itfaiyecilerin seferber olmasıyla kurtarılabildi. Hayvanı kurtarmak için aşağı inen itfaiye ekipleri iple bağladıkları ineği vinç yardımıyla yukarı çekti.

450 kiloluk inek başarılı şekilde kurtarılırken bölge sakinleri olay yerinde toplanarak kurtarma operasyonunu izledi. İşte 10 metreden fazla yükseklikten düşen ineğin kurtarılma anlarında yaşananlar...

10 metreden çıktı!

Derinliği 10 metreden fazlaydı, aşağıdaki canlıyı görenler şaşkına döndü.
Hemen itfaiyeyi aradılar.
Ekipler geldiğinde devasa delikten sesler yükseliyordu.
Görüntüler, Çin'in Yunnan eyaletinden.
Bir sığır, otlarken deliğe düştü.
Bir itfaiyeci ve ineğin sahibi, hayvanı kurtarmak için aşağıya indi.
İnek halatlarla bağlandı.
Ve vinçle yukarı çekildi.
Ağırlığı 450 kilogramı aşıyordu.
İki saatlik çabanın ardından sığır başarılı bir şekilde kurtarıldı.
Beklendiği gibi birçok bölge sakini etrafta toplandı.
Kurtarma operasyonunu izledi.
İnekte herhangi bir yara tespit edilmedi.
Yalnızca hayvanın karnında küçük çizikler vardı.
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Anahtar Kelimeler:
inek itfaiye

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