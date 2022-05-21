DEVA Partisi ilk mitingini yaptı! Ali Babacan: Bu kadar açık söylememiştim ama…

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin ilk mitinginde Gaziantep’te konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP’ye yüklenen Ali Babacan, ekonomik krize dikkat çekerek "Memleketi eski karne günlerine döndürdüler" dedi.

Babacan halkın gerçek gündeminin ekonomi olduğunu belirterek, “İktidardakiler sabah akşam hikaye anlatıp duruyorlar. Bırak kardeşim hikayeyi. Bir marul olmuş 10 lira bu memlekette. Pazarda taneyle meyve sebze satılıyor. Etiketlerde artık ‘yarım kilo’ fiyatları yazıyor. Ekonomiyi batırdınız” dedi.

Ali Babacan’ın konuşmasından satır başları:

Bu meydan umut meydanıdır umut. Bundan böyle DEVA Partisinin olduğu her meydan umut meydanıdır, atılım meydanıdır, demokrasi meydanıdır demiştik. İşte size demokrasi meydanı onlar vermezse vermesin. Hepiniz bugün Gaziantep’te kurmuş olduğu demokrasi meydanına hoş geldiniz. Muhteşemsiniz.

On binler akın akın bu meydana geldi. Ey Beştepe görüyor musun? Duyuyor musun Beştepe. Biz dimdik ayaktayız. Bizim için Gaziantep’in her yeri anamızın aşıdır, tandırımızın başıdır. Siz ancak meydanlarda nutuklar atıp içeride başka başka işler tutarsınız. Bunu gönlü güzel milletimiz görmüyor mu sanıyorsunuz.

‘BUGÜNE KADAR BU KADAR AÇIK SÖYLEMEMİŞTİM’

Öyle bir kıskanıyorlar ki ya. Bugüne kadar bu kadar açık söylememiştim ama bir şey söyleyeceğim artık çünkü iki etti artık. Bizim partimizin kuruluşu 9 Mart 2020 değil mi? 2020’nin şubat ayında ilk koronavirüs vakası açıklandı. Bunlar tuttular onu sakladılar sakladılar bizim partimizin kuruluş lansmanının olacağı gün gecenin birinde ikisinde çıktı sağlık bakanı ilk virüs vakasını gördüklerini açıkladı. Bizim kuruluş günümüze denk getirdiler. Bugüne kadar söylememiştim bunu ama bugün iki etti. Biz bu mitingimizi bayramdan önce bütün Gaziantep’e bütün Türkiye’ye duyurduk.

‘KISKANIYORLAR’

Sonra Cumhurbaşkanı aynı gün aynı saatte Adana’da gençlik şöleni de Mayıs ayında başka gün mü bulamadın başka saat mi bulamadın bizimle aynı gün saatte gençlik şöleni yapıyorsun. 20 yıllık parti oldun nedir bu bizimle alıp veremedğiniz arkadaşlar kıskananlar çatlasın dedi ya oradan hatırladım bunu kıskanıyorlar belli. Bu kadar da denk gelir mi? Hadi pandemi vakası dedik. Olur ama bu iki etti. Boşa uğraşıyorsunuz boşa duymayan kaldı mı DEVA Partisini kalmadı. İlk mitingimizi Gaziantep’te yapacağız dedik onlar da tuttular Adana’da gençlik şöleni yapıyorlar.

‘ARTIK DEĞİŞİM VAKTİ GELDİ’

Valiliğin ve belediyenin çıkardığı engellere karşı DEVA Partili olmasa da bizimle dayanışma içinde olan, demokrasi mücadelemizde bugün yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum.

Sayın Erdoğan; duy Gaziantep’i. O krizlerin ortağı Bahçeli’yi de al yanına, iyi dinle: Gaziantep ‘Yeter artık’ diyor, Gaziantep 'Demokrasi' diyor. Tüm Türkiye ‘Artık değişimin vakti geldi’ diyor.

DEVA Partisi gümbür gümbür geliyor. Damla damla yurdun dört bir yanından iktidara yürüyoruz. Emaneti teslim almaya geliyoruz.

‘ESNAFIN VATANDAŞIN HALİNİ GÖR ERDOĞAN’

Sayın Erdoğan, şu 4 yıllık karnenden haber ver. Karnede hayat pahalılığı var mı? Var. Yüksek enflasyon var mı? Var. Derin yoksulluk var mı? Var. İnsanlar çöpten ekmek topluyor. İşsizlik var mı? Var. Tek imzayla yönetilen ülkenin hâli bu.

Sayın Erdoğan, gel beraberce Gaziantep’in sokaklarında şöyle bir tur atalım.

Tabakhane’de, Cinderesi’nde, Şoför Ali Caddesi’nde, Perilikaya’da, Akyol’da gezelim de esnafın, vatandaşın halini gör. Çok değil 1 saat. Bu memlekette boş tost satışları başladı."



