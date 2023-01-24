Devlet Bahçeli'den İsveç'teki skandal olaya sert sözler: Manyak, sapık, şeytan piyonu...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. İsveç'teki skandal olayla ilgili olarak Bahçeli "Manyak, sapık, şeytan piyonu İsveç'te kutsal kitabımızı yakmıştır. Kur'an-ı Kerim'in yakılması saldırganlıktır. Bunu kınamak gerçekten yetmez. İskandinav ülkeleri ABD'nin kuklalarıdır" diye konuştu. Seçimlerle ilgili olarak "Seçimler ufukta belirdiği anda zehirli yılanlar deliğinden çıkmaya başlamıştır. Erdoğan'a bedel ödetmeye çalışan 85 milyon vatandaşı karşısında bulacak" açıklamasını yaptı.

Bahçeli'nin açıklamasından satır başları:

"Çünkü Türkiye ayağına vurulmuş prangalar atmaya başlamıştır. Türkiye ayağa kalkmış, yükselişe geçmiştir. Tedirginlikleri boşuna değildir. Küresel ve bölgesel konulara Türkiye'nin müdahalesi hayalden gerçeğe dönüşmüştür.

Zillet ittifakı sırtını zalimlere, akbabalara dayamıştır. Cumhur İttifakı ise sırtını millete dayamıştır. Onları hamisi varsa bizim de milletimiz vardır. Dünya genelinde hiçbir muhalefet partisi bizdeki gibi ülkesine cephe almamıştır. Muhalefet ciddi bir güvenlik problemine dönüşmüştür. PKK'nın elebaşlarından terörist Mustafa Karasu 'MHP ve AK Parti'yi yıkmalıyız. Bizi yok edecekler' dedi mi, demedi mi? PKK, FETÖ, DEAŞ, AK Parti ve MHP'nin zaaflarını kolluyorlar.

HDP'NİN KAPATILMA DAVASI

AYM'nin HDP'nin kapatılma sürecinin seçimden sonraya bırakılmasını görüşülmesi kararı adalate aykırıdır. Bu neyin görüşmesi, neyin arayışıdır. Anayasa Mahkemesi şehitlerimizin dökülen kanlarını da seçim sonrası görüşecek midir? HDP vakit kaybetmeksizin kapatılmalı hem de kapısına kilit vurulmalı. HDP'nin isteği ile AYM'nin davayı sulandırması doğru değildir. Biz bitmeyiz, teröristleri bitirmek bizim tutulacak yeminimizdir.

"İŞTE MEYDAN, KENDİSİNE GÜVENEN DURMASIN GELSİN"

ABD'de bir derginin seçimlerin kan gölüne döneceği ilişkin haberi sonrası devreye The İngiliz Economist girmiştir. Bunlar karanlık odakların husumet aparatlarıdır. Türkiye'nin felaketin eşiğinde olduğu iddia edilmiş. Seçimler ufukta belirdiği anda zehirli yılanlar deliğinden çıkmaya başlamıştır. Erdoğan'a bedel ödetmeye çalışan 85 milyon vatandaşı karşısında bulacak. İşte meydan, kendisine güvenen durmasın gelsin.

İSVEÇ'TEKİ SKANDAL OLAY

Türk milleti, mazlumlarım umududur. Türk demek İslam demektir. Manyak, sapık, şeytan piyonu İsveç'te kutsal kitabımızı yakmıştır. Kur'an-ı Kerim'in yakılması saldırganlıktır. Bunu kınamak gerçekten yetmez. İskandinav ülkeleri ABD'nin kuklalarıdır. Biz siyasi hedefleri görmek ve göstermek durumundayız. Türkiye'nin büyükelçiliği önünde Kur'an'ın yakılmasına izin veren bizzat İsveç Hükümeti'dir.

"NATO İLE DOĞMADIK"

Bu saatten sonra İsveç'in NATO üyeliği suya yazılmış yazı gibidir. Viking uzantıları ardına efendilerini alsa da İslam'ın sancağını zedelemeye gücünü yettiremeyecektir. NATO ile doğmadık, NATO'suz da şükür ölmeyiz. Kur'an-ı Kerim bir kağıttan ibaret değildir. İlahi takdir ve hüküm bellidir. Yanacak olan günahkarlardır. Zalimlere destekçilerine seslenerek şu hükmü hatırlatıyorum; Allah'tan başka galip yoktur.

"TEKRAR ADAY OLAMAYACAĞINI İDDİA EDENLER HUKUK CAHİLİDİR"

Seçimler Allah nasip ederse 14 Mayıs'ta yapılacaktır. 26 Ocak 2023'te 11'inci 6'lı masa toplantısı İP'in ev sahipliğinde yapılacaktır. Milletimizin gündemi zillet değil vatandır, bağımsızlıktır, 14 Mayıs demokrasi zaferidir. Milli birliğin ve kardeşliğin adresi Cumhur İttifakı'dır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olamayacağını iddia edenler hukuk cahilidir. Bunların hepsi boşuna çırpınmaktadır; adayımız belli kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Zillet ittifakı çok tehlikeli sularda kulaç atmaya devam etmektedir."

