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  4. Devrim Özkan, Torreira ile aşk karesini paylaştı! Hande Sarıoğlu'dan bomba yorum

Devrim Özkan, Torreira ile aşk karesini paylaştı! Hande Sarıoğlu'dan bomba yorum

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
04.09.2024 10:10
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Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldızı Lucas Torreira, 8 ay önce noktaladıkları ilişkilerine bir şans daha verdi. Devrim Özkan'ın doğum gününde ise romantik pozlar paylaşıldı. Hande Sarıoğlu ise yaptığı yorumla dikkat çekti.

Devrim Özkan, Torreira ile aşk karesini paylaştı! Hande Sarıoğlu'dan bomba yorum

MYNET-Oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, geçtiğimiz ocak ayında noktalamıştı. Özkan ile Torreira, birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakıp; birlikte olan fotoğrafları da silmişti.

Özkan ile Torreira 8 ayın ardından yeniden barıştı. Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları doğruladı.

Torreira da aynı kareyi İspanyolca'da 'Hayatım' anlamına gelen 'Mi vida' notuyla paylaştı.

Devrim Özkan'ın yeni yaşını da çift birlikte kutladı. Torreira sevgilisine yaptığı sürprizle gündeme geldi.

Devrim Özkan da doğum gününden romantik karelerini paylaşmayı ihmal etmedi. Spiker Hande Sarıoğlu ise bu paylaşıma yaptığı yorumla dikkat çekti.

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Hande Sarıoğlu "Umarım 8 ayılık ayrılık sürecinde yaşadıklarından ders almışsındır ve dışarısının vahşi bir orman olduğunu görmüşsündür. Bu adam küçük ama gönlü kocaman sen de ne şanslısın ki o kadar yer dolaşıp gönlünü sana kaptırmış" dedi.

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Kimse bu sözlere anlam veremedi bu yorum sosyal medyada da gündem oldu.

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devrim özkan
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