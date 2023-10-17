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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Filistin' özel bülteni! Gerçekler tek tek açıklandı

17.10.2023 15:42 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Filistin' özel bülteni hazırladı. 55 sayfalık bültende sosyal medyada yayılan pek çok iddiaya ilişkin gerçek bilgiler paylaşılırken; "Filistinliler oyuncak bebekle propaganda yapıyor" iddiasının doğru olmadığı açıklandı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'Filistin' özel bülteni! Gerçekler tek tek açıklandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Filistin' özel bülteni hazırladı. Yapılan çalışmada pek çok asılsız iddiaya ilişkin gerçek bilgiler paylaşılırken; bazı sosyal medya hesaplarında yer verilen "Filistinliler oyuncak bebekle propaganda yapıyor" iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

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DMM, dezenformasyon içeren haberlere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in Gazze bombardımanı sonucunda ölen çocukların görüntülerine dair, "Filistinliler oyuncak bebekle propaganda yapıyor" iddası doğru değildir. Olayın öncesindeki ve sonrasındaki videolar incelediğinde, çocuk cesedinin Gazzeli bir çocuğa ait olduğu ve İsrail bombardımanında hayatını kaybettiği belirlendi. Bölgedeki birçok yayın kuruluşu çocuğun ölümüyle ilgili belgeler sunarak kayıtlarını gösterdi. Görüntülerde cansız bedeni bulunan çocuğun Gazze'nin kuzeyindeki bombalanan el-Zaytun mahallesinde yaşayan el-Benna ailesinin 4 yaşındaki çocuğu olduğu belirtildi."

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Öte yandan Dezenformasyonla Mücadele Merkezi; 94 Sayılı Filistin Özel Dezenformasyon Bülteni hazırladı.

'FİLİSTİN' BÜLTENİ İÇİN TIKLAYIN


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Filistin İsrail

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