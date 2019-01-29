DHA İSTANBUL - KIZILAY VE KIZILHAÇ DERNEKLERİNDEN YENİ YARDIM AĞI 

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA İSLAM İşbirliği Teşkilatı (İİT) bölgesi Kızılay ve Kızılhaç ulusal dernekler ağı İstanbul'da kuruldu. "OICRed" adıyla kurulan yardım ağı, Kızılhaç Kızılay ulusal dernekleri arasında daha sistematik, yapısal bir işbirliği ve iştirak ile insani diplomasi yürüterek ve insani sorunları gidererek İİT bölgesinde politika oluşturma konusunda bir platform olarak hizmet verecek. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılhaç Dernekleri Organizasyonu (ARCO) Başkanı Yasin Ahmet Abbas, Uluslararası Hilal İslam Komitesi (UHİK) Başkanı Ali Buhedma, Beşiktaş'ta bulunan bir otelde basın toplantısı düzenledi. Kerem Kınık, İİT bölgesinde yaşayan ulusal Kızılay ve Kızılhaç dernekleri olarak İstanbul'da bir ağ oluşturmak için toplandıklarını belirterek, “50'ye yakın ulusal derneğimizin katılımıyla, büyük bir coşkuyla icra edilen bu toplantı neticesinde hareketimizin içerisindeki ulusal derneklerden, İİT üye olan devletlerde bulunan ve gözlemci statüsündeki ulusal derneklerle beraber bir 'kırmızı ağ' kurmaya karar verdik" dedi.

“İNSANİ DİPLOMASI ARACI NOKTASINDA DA BU AĞ ÇOK ÖNEMLİ BİR ROL OLACAK"

Kerem Kınık, "Öncelikle kendi aramızdaki işbirliğini artırmak, bilgi alışverişini artırmak, sorunlara ortak çözüm aramak, birbirimizle sıkıntılarımızı ve kaynaklarımız paylaşmak, İİT'nin bünyesindeki politik mekanizmalara etki ederek insani sorunları gündeme getirmek ve Birleşmiş Milletler'den sonra dünyanın en büyük teşkilatı olan İİT bünyesinde Kızılay ve Kızılhaç hareketini daha fazla görünür kılmak ve ülkelerimizde, bulunduğumuz coğrafyalardaki bir takım kaynakları daha fazla seferber edebilmek için bu birliği, bu sosyal ağı kurmuş olduk. Bölgemize, İslam coğrafyasına ve dünyaya barış ve umut getirmesini temenni ediyoruz. Politik kutuplaşmanın fazlalaştığı, devletlerin klasik diplomasilerinin sorunları çözmede yetersiz kaldığı, mutlaka klasik devletler arası diplomasi araçlarına eklenmesi gereken insani diploması aracı noktasında da bu ağ çok önemli bir rol olacak" diye konuştu.

“ELİMİZDEN GELEN BÜTÜN ÇABAYI SARF EDECEĞİZ"

Kınık, “Bizler insani perspektifte çalışan ulusal dernekler olarak, kendi devletlerimize ve uluslararası dünyaya barışın tesis edilmesi, güvenin artırılması, insanın korunması ve çatışmaların donmadan engellenmesi ve mümkünse çözülmesi için elimizden gelen katkıyı vereceğiz. Bu çerçevede en temel amaçlarımızın olarak savunuculuk yapacağız, sorunlarımızı ortak bir sesle, ortak bir terminolojiyle gündeme getireceğiz. İnsani diplomasi faaliyetlerine ağırlık vereceğiz. İİT üye ülkelerin içerisindeki ulusal derneklerinin kapasitesinin artırılması için elimizden gelen bütün çabayı sarf edeceğiz. Bu bölgedeki kaynakların seferber edilebilmesi için de gereken lobicilik faaliyetlerini de elimizden geldiği kadar yapacağız. Üyelik sistemi İİT'ye üye olan ülkelerin ve gözlemci olan ülkelerin ulusal dernekleri aracılığıyla olacak. İİT'nin ilgili kuruluşları, federasyonumuz, Kızılhaç komitesi, gençlik komisyonu bunlar bize gözlemci olarak katılabilecek. Kurulan ağımızın iki yılda bir gerçekleşecek bir genel toplantısı olacak. Bu üyelik toplantısında alacağımız kararları 9 ulusal derneğin temsil ettiği bir icra komitesi hayata geçirmek için çalışacak. Daimi anlamda destek vermesi için profesyonel sekretaryasının da oluşturulacağını sizlerle paylaşabilirim" şeklinde konuştu.