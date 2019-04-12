DHA YURT BÜLTENİ-22

AĞACA ÇARPAN OTOMOBİL 3'E BÖLÜNDÜ, DAYI-YEĞEN ÖLDÜ BURSA’da, iddiaya göre yoldaki su birikintisine girerek kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak 3’e bölündü. Kazada otomobildeki sürücü Muhammet Hanefi Akbulut (40) ile yeğeni Hamza Gül yaşamını yitirdi. Kaza, akşam saatlerinde Kestel ilçesi Bursa-Ankara yolunda meydana geldi. İnegöl’den Bursa şehir merkezi yönüne giden Muhammet Hanefi Akbulut yönetimindeki 16 Y 8011 plakalı otomobil, yol kenarında oluşan su birikintisine girmesi sonucu sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobil 3 parçaya bölünürken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde sürücü Muhammet Hanefi Akbulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde bulunan ve ağır yaralı olan Akbulut'un yeğeni Hamza Gül ise Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza Gül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Dayı ile yeğenin hayatını kaybettiği kaza, civardaki fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kazanın ardından Bursa- Ankara yolunda kısa süreli yoğunluk yaşandı. Karayolu, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde ulaşıma açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Güvenlik kamerasından kaza anı

- Parçalanan araçtan detay

- Muhammet Hanefi Akbulut ile yeğeni Hamza Gül fotoğraf İsmail Hakkı SEYMEN- Semih ŞAHİN- Mehmet BULDU/BURSA, (DHA)- ==================== Antalya'da polisten 'ses kaydı' operasyonu (3)

TÜREL’E KASET KUMPASINA BİR TUTUKLAMA Antalya'da seçimlerden iki gün önce ortaya çıkan Antalya Büyükşehir eski Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Menderes Türel'in eşi Ebru Türel'e ait olduğu öne sürülen ses kaydıyla ilgili gözaltına alınan Cem O., Cemil B., Yusuf M., Cem Özgür Y., Doğukan D., Batuhan G., Niyazi Ateş ile Maksut A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ebru Türel’in gizlice ses kaydını alan ve montajlayıp internette yayınlayan kişi olduğu belirlenen belediye şirketi ALDAŞ’ta çalışan Niyazi Ateş, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Şüphelilerden Cem O., Cem Özgür Y., Yusuf M. ile Batuhan G. serbest bırakıldı. Cemil B. ile Muhittin Böcek’in seçim kampanyasında görev aldığı ileri sürülen Doğukan D. ve Maksut A. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

ANTALYA (DHA) ===================== AFYONKARAHİSAR'DA İKİ KIZ KARDEŞ BAŞLARINDAN VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, iki kız kardeş Aysel (20) ve Hatice Şahin (16) evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Çayüstü köyünde meydana geldi. Köy merkezine yaklaşık bir kilometre mesafedeki evlerinde Aysel ve Hatice Şahin kardeşleri kanlar içerisinde bulan yakınları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kardeşlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın yaptığı incelemede her iki kardeşin başlarından ateşli silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından iki kız kardeşin cansız bedeni, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili Aysel ve Hatice Şahin'in babası ile 2 erkek kardeşini gözaltına aldı. Köye giriş ve çıkışlar kapatılırken, jandarma ekipleri, mahkemeden alınan izinle Cumhuriyet Savcısı gözetiminde köydeki evlerde arama başlattı. Ekipler, olayda kullanılan silahı arıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

- Afyonkarahisar Devlet Hastanesi detay Tahsin BAYTAR/DİNAR (Afyonkarahisar), (DHA)- ======================= DERE YATAĞINA YUVARLANAN OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ: 2 YARALI BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu sürücü avukat Seyit Önal (43) ve kuzeni Ercan Önal (47) yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Kınık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan gelen ve Bursa'daki akrabalarının düğününe giden avukat Seyit Önal yönetimindeki 06 ED 3944 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak bariyerleri aşıp dere yatağına yuvarlandı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Seyit Önal ve kuzeni Ercan Önal yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı. Görüntü Dökümü

-------------------------------------

-Yaralıların hastaneye girişinden görüntüler

- Jandarma ve sağlık ekiplerinden detay

-Olay yerinden görüntüler

- Dereye uçan otomoboilin dereden çıkarılmasından görüntüler

- Hurdaya dönen araçtangörüntüler

Süre: 01.33 Boyut: 174 MB

Haber - Kamera: Yavuz Yılmaz/İNEGÖL (Bursa),DHA ============================ TIR’IN LASTİKLERİNDEN ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU ADIYAMAN'da hareket halindeki TIR'ın lastiklerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay, Adıyaman--Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Zülfi Karadağ yönetimindeki 02 BA 218 plakalı TIR hareket halindeyken lastiklerinden alevler yükselmeye başladı. TIR'ı yol kenarına çeken Karadağ ve diğer sürücülerin ilk müdahaleyi yaptığı yangın sönmeyince itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Olayda yaralanan olmazken TIR'a hasar meydana geldi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Olay yerinden görüntü

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Jandarma ekiplerinden görüntü

- Tır söforü ile röportaj

-Genel ve detay görüntü Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) ====================== BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN İNEK, İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI