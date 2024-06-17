Kuyumcuda vahşet! Korkunç anlar: Öğretmen ve muhtar hayatını kaybetti... Karne dağıtımından dönüyordu

Dehşete düşüren olay, cuma günü akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Kışla Mahallesindeki bir kuyumcuda meydana geldi. Kuyumcuya gelen yüzü maskeli 2 kişi, içeride bulunan vitrinin arkasındaki İbrahim Halilullah Talip'e ateş açtı. Saldırgan daha sonra okulda karne dağıtımından dönen ve olayı fark ederek kendisine engel olmaya çalışan öğretmen Nurullah Tart ile iş yerinin önündeki muhtar Eyüp Advanlı'ya ateş açarak kaçtı. İhbarla gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan öğretmen Nurullah Tart ile muhtar Eyüp Advanlı kurtarılamadı, kuyumcu İbrahim Halilullah Talip ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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Olayın ardından polisin incelemeye aldığı kuyumcunun güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Görüntülerde, yüzünde maske bulunan ve içeri giren 2 kişiden birinin vitrinde bulunan İbrahim Halilullah Talip'e ateş açması, müşterilerin kaçışması, saldırganın olayı görerek içeri giren öğretmen Nurullah Tart'ı vurup, iş yeri önündeki muhtar Eyüp Advanlı'ya da ateş açarak kaçması yer aldı. Olayın ardından yaşamını yitiren Eyüp Advanlı ve Nurullah Tart'ın cenazeleri otopsilerinin ardından yakınları tarafından toprağa verilirken, polis görüntülerde 2 şüpheliden ateş açan saldırganın M.T. olduğunu saptadı. Kuyumcu ile aralarında alacak anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öğrenilen M.T., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. M.T., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Polis, ikinci şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır





