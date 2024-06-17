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  4. SON DAKİKA | Reuters duyurdu: İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

SON DAKİKA | Reuters duyurdu: İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

17.06.2024 11:28
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Son dakika haberi: Reuters'ın İsrailli bir yetkiye dayandırdığı habere göre; Netanyahu savaş kabinesini feshetti.

SON DAKİKA | Reuters duyurdu: İsrail Başbakanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti

Son dakika haberi: İsrail Başkanı Netanyahu savaş kabinesini feshetti. Haberi duyuran Reuters, söz konusu haberi İsrailli bir yetkiliye dayandırdı.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

Bu adım, Savaş Kabinesi üyesi Benny Gantz'ın geçen hafta olağanüstü hal hükümetinden istifa etmesinin ardından bekleniyordu. Gantz, Netanyahu'ya "mümkün olan en kısa sürede" erken seçim çağrısında bulunmuştu.

EİSENKOT, SAVAŞ KABİNESİ'NDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Bunun ardından eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot da, Netanyahu’ya istifa mektubunu sunarak Savaş Kabinesi'nden istifa etmişti.

ABD'nin Gazze'de ateşkes ve esir takası planı konusunda hükümetindeki ılımlı isimlerle aşırı sağcılar arasında kalan Netanyahu, art arda gelen istifalar sonrasında, "İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bunu bırakmanın zamanı değil, güçleri birleştirmenin zamanıdır” demişti.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Express


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İsrail son dakika
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