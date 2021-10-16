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DHKP/C’nin deşifre olan eylem planında yeni ayrıntılar

16.10.2021 21:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü DHKP/C’ye yönelik dün düzenlenen operasyonda 126 şüpheliden 84’ü yakalanırken örgütün eylem planına dair yeni ayrıntılara ulaşıldı. Sansasyonel eylem arayışındaki örgütün, soruşturma evresindeki DHKP/C davalarına bakan ağır ceza hakimlerinin yanı sıra, polisleri silah zoruyla kaçırma ve rehin almayı tasarladıkları, rehin alınacak emniyet mensuplarını Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı önüne götürüp taleplerine karşılık sözde pazarlık konusu yapmayı planladıkları ortaya çıktı.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, dün 16 ilde düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 84 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Yeni bilgi ve belgelerden yola çıkan güvenlik güçleri, örgütün yeni eylem şemasına ve kirli planına ulaşmış, ülke genelinde DHKP/C davalarına bakan bazı ağır ceza hakimleri ile polis mensuplarını silahla rehin alıp kaçırmayı, bu yöntemle sansasyonel eylem gerçekleştirmeyi hedefledikleri tespit edilmişti.

SANSASYONEL NİTELİKTE EYLEM ARAYIŞI

Emniyet binalarına yönelik istihbarat ve keşif çalışması yürüten hücre üyelerinin, söz konusu binalara yönelik sansasyonel nitelikte eylem arayışı içerisinde oldukları saptandı.

Özellikle Taksim Meydanı‘nda devriye görevi yapan polisleri rehin alıp kaçırarak pazarlık konusu yapmayı hedefleyen DHKP/C üyelerinin, kaçırma eyleminin başarılı olması halinde propaganda nitelikte olarak kaçırmayı başardıkları emniyet mensubunun silahına el koyup Taksim Meydanı’ndaki Cumhuriyet Anıtı önünde taleplerinin yerine getirilmesi için -sözde “pazarlık yapmayı” planladıkları belirlendi.

5 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan tespitler sonucu gerçekleştirilen operasyon neticesinde 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Baskınlarda adı geçen eylemde kullanmak üzere 1 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve bu silaha ait 47 adet fişek ele geçirildi. (İHA)

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