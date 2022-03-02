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Dikkat! Ağız kokusu çok ciddi sorunlardan...

02.03.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağız kokusu, sıklıkla yaşanan hem sorun yaşayan kişiyi hem de çevresini olumsuz etkileyen sağlık sorunları arasında yer alıyor. Ağız kokunuzu sakız çiğneyerek geçiştiriyorsanız çok dikkat etmeniz gerekiyor. Önemsiz olarak görülen ağız kokularının ardında çok ciddi hastalıklar olabiliyor. Ağız kokularının nedenleri ve tedavisi...

Dikkat! Ağız kokusu çok ciddi sorunlardan...

Ağız kokuları çok ciddiye alınmasa da kişinin ve çevresinin hayatını olumsuz etkiler. Gündelik aktivitelerde rahatsızlık verir. Geçer diye düşündüğünüz fakat uzun zamandır olan ağız kokunuz varsa mutlaka doktora görünmeniz gerekmektedir. Genellikle ağız, dil, diş ve mide problemlerinden kaynaklanan ağız kokusu hiç bilmediğiniz hastalıklara neden olabilmektedir. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım ağız kokusu hakkında bilgi verdi.

NEDENİ KANSER OLABİLİR

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Ağız kokusuna multidisipliner olarak yaklaşmak gerekir.En başta Kulak Burun Boğaz Uzmanı değerlendirmede bulunmalı, bununla beraber Diş Hekimi ve Gastroentrolojı Uzmanı da hastayı muayene etmelidir. Önceden olmayan ve sonradan ortaya çıkan devamlı kötü koku mide kanseri, karaciğer kanseri, gırtlak kanseri ve dil kökü kanseri gibi çeşitli kanserlerin belirtisi olabilir.

BAKTERİLER KOKUYA NEDEN OLMAKTADIR

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Ağız kokusunun kanser dışında sık görülen sebepleri ise; burnu tıkalı kişilerin ağızdan nefes almasına bağlı ağız ve boğaz bölgesinin kuruması ve bu bölgedeki bakterilerin artmasına bağlı ağız kokusu, dil kökünde biriken bakterilerin yaptığı ağız kokusu, diş ve diş etine bağlı problemler, yoğun geniz akıntısı, Boğaz enfeksiyonları, bademcik içerisinde taş oluşması, alkol- sigara -tütün kullanımı, Şeker ve böbrek hastalıkları, bazı ilaçların yan etkisi ve yetersiz sıvı alımı sayılabilir.

AĞIZ KOKUSU TEDAVİSİ NASIL OLUR?

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Öncelikle sebep bulunmalı bunun için çeşitli tetkikler yapılabilir.Kokunun nereden geldiği araştırılmalıdır.Eğer kokunun kaynağı saptanamamış ise kronik sinüzit enfeksiyonları, kronik bademcik enfeksiyonları, kronik mide problemleri ve kronik diş ve diş eti rahatsızlıkları teker teker kontrol edilmelidir. Lüzumu halinde ayrıntılı gastroentrolojı muayenesinden geçmeli, uygun süre ve dozda tedaviye rağmen geçmeyen koku da endoskopi düşünülebilir. Diş ve diş eti rahatsızlıkları ve bunlara neden olabilecek çürükler köprüler protezler düzeltilmeli.

SAĞLIKLI İNSANLAR AĞIZ KOKUSU GİDERMEK İÇİN NE YAPMALIDIR?

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Bol su içilmeli
Sigara alkol kullanımı terk edilmeli
Her gün düzenli dişler fırçalanmalı
Koku veren yiyeceklerden uzak durulmalı
Diş fırçasının yumuşak yüzüyle dil fırçalanmalı
Reflü yapan yiyeceklerden uzak durulmalı
Uzun süre aç kalmamalı


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Anahtar Kelimeler:
kanser mide kanseri
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