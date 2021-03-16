HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Dikkat çekici araştırma: Ultrason dalgaları Kovid-19'a zarar verebilir

Dikkat çekici araştırma: Ultrason dalgaları Kovid-19'a zarar verebilir

16.03.2021 20:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dikkat çekici araştırma: Ultrason dalgaları Kovid-19'a zarar verebilir

Yeni bir araştırmada, ultrason dalgalarının ve titreşimlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) zarar vererek virüsün sivri uçlarının çöküp yırtılmasına neden olabileceği kaydedildi.

The Explorist internet sitesinde yayımlanan, Massachusetts Institute of Technology (MIT) uzmanları tarafından yapılan araştırmada, tıbbi görüntüleme frekanslarındaki ultrason dalgalarının ve titreşimlerinin, diğer virüsler gibi küre şeklinde olan ve yüzeylerinde hücrelere takılan sivri uçlar bulunan Kovid-19’un sahip olduğu bu uçların çökmesine ve yırtılmasına yol açabileceği belirtildi.

TİTREŞİMLER VE DALGALAR HASARLAR VERİR

Ultrason titreşimlerinin tıbbi görüntülemede kullanılan frekanslar dahilinde olması gerektiği belirtilen araştırmada bilim insanları, virüsün bir dizi ultrason frekansındaki titreşimlere tepkisini modellemek için bilgisayar simülasyonları kullandı.

Çalışmada, virüsün havada ve sudaki simülasyonlarında, 25 ila 100 megahertz aralığındaki titreşimlerin, virüsün kabuğunu ve sivri uçlarını bir milisaniye içinde çökertmeye ve çatlatmaya başladığı belirlendi.

Araştırma ekibinden MIT'de uygulamalı mekanik profesörü Tomasz Wierzbicki açıklamasında, "Ultrason uyarımı altında koronavirüsün kabuğunun ve sivri uçlarının titreşeceğini, bu titreşimin çokluğu nedeniyle virüsün belirli kısımlarını kırabilecek yükler oluşturacağını kanıtladık. Sonuçta bu titreşimler ve dalgalar, virüsün dış kabuğuna ve uçlarına gözle görülür, muhtemelen içindeki RNA’ya ise gözle görülemeyecek hasarlar verir. Umudumuz, araştırmamızın disiplinler arası bir tartışmayı başlatmasıdır." ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR BAŞLANGIÇ NİTELİĞİNDE VE SINIRLI VERİYE DAYANIYOR

Araştırmayı yapan bilim insanları, sonuçların başlangıç niteliğinde olduğunu ve virüsün fiziksel özellikleriyle ilgili sınırlı veriye dayandığını belirtti. Bununla birlikte çalışmadan elde ettikleri bulguların, Kovid-19 için olası bir ultrason temelli tedavinin ilk ipucu olabileceğini kaydetti.

Bilim insanları açıklamalarında, bir sonraki hedeflerinin ise ultrasonun tedavide nasıl uygulanabileceğini kavramak ve insan vücudunun karmaşıklığı içinde virüse zarar vermedeki tam etkisini belirlemek olduğunu aktardı.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler Karadeniz'de bulunmuştu! İlk insanın yaşadığı mağarayı talan ettiler
Çocuklar üzerinde denenmeye başlandıÇocuklar üzerinde denenmeye başlandı
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) virüs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Sibel Can ile yaşadığım tek gecelik bir ilişkiydi'

'Türkiye en büyük üretim merkezi olacak'

'Türkiye en büyük üretim merkezi olacak'

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge!

Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Bakan Koca, vaka oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı

Sosyal medyada gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Sosyal medyada gündem olmuştu! İstanbul Valiliği'nden açıklama

Küstah talep: Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Küstah talep: Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Mansur Yavaş Twitch'e katıldığını böyle duyurdu!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

Prof. Dr. Orhan Şen yağış için tarih verdi

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

'Alperen'i, annesi ile gömdük'

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Gençlerin şüphesi iğrenç olayı ortaya çıkardı! Kocaeli Valisi'nden açıklama

Diğer Haberler

Moderna’nın Covid-19 aşısı çocuklar üzerinde denenmeye başladı

Çocuklar üzerinde denenmeye başlandı

Üzerlik tohumununun faydaları nelerdir? Saraçoğlu teker teker anlattı

Üzerlik tohumununun faydaları nelerdir?

Mumsu dokuyu ovalayın ama dikkat! Ayakta deri sertleşmesinin sebepleri

Mumsu dokuyu ovalayın ama dikkat! Ayakta deri sertleşmesinin sebepleri

Lavanta nereden alınır? İşte lavantanın faydaları

Lavanta nereden alınır? İşte lavantanın faydaları

Meyan kökü çayı nasıl yapılır? İşte meyan kökünün faydaları

Meyan kökü çayı nasıl yapılır?

Adaçayı ve ebegümeci çayı nasıl yapılır? Adaçayı ve ebegümeci virüse karşı etkili mi? Saraçoğlu açıkladı

Adaçayı ve ebegümeci çayı nasıl yapılır, virüse karşı etkili mi?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.