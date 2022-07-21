Dikkat! Sıcaklıklar artışa geçiyor... Uyarılar gelmeye başladı: Rekor kırılacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Temmuz Perşembe günü beklenen hava durumuna ilişkin raporunu açıkladı. Yapılan değerlendirmeye göre Karadeniz kıyılarında yağış beklenirken, Akdeniz kıyılarında ise mevsim normalleri üzerinde sıçaklık beklendiği belirtildi. Uzmanlar da bugünden itibaren havaların ısınmaya başlayacağını ifade ederken, özellikle Ege ve Akdeniz için aşırı sıcak uyarısı yapıldı. İşte hava durumuna ilişkin tüm detaylar...

BAZI İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ KIYILARI İÇİN SICAKLIK UYARISI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin altında, Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

43 DERECEYE KADAR ÇIKACAK

MGM'nin yanı sıra, sosyal medyada yaptığı hava durumu paylaşımlarıyla bilinen meteoroloji uzmanı Kerem Ökten'de dikkat çeken bilgiler verdi. Havaların bugünden itibaren ısınmaya başlayacağını ifade eden Ökten, sıcaklık rekoru kırılacağını belirtti. Ökten paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Havalar bugünden itibaren her gün biraz daha ısınıyor. Haftaya çok sıcak olacak. Trakya'da 40, İzmir ve Aydın'da 43 dereceler görülecek. (İzmir'in Temmuz rekoru 7 Temmuz 2000'de 42.6 derece.) Balıkesir 37 derece olacak...

