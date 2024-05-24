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  4. Yer: Eskişehir! 'Ev olmadan gelmem' diyen müezzine çareyi böyle aradılar, vatandaşlar tepki gösterdi

Yer: Eskişehir! 'Ev olmadan gelmem' diyen müezzine çareyi böyle aradılar, vatandaşlar tepki gösterdi

24.05.2024 22:48
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Eskişehir'de bir mahallede bulunan caminin lojmanı olmadığı için din görevlisi atanmadığı belirtildi. Bunun üzerine harekete geçen cami yönetimi iddiaya göre vatandaşlardan 1 milyon 950 TL değerindeki ev için yardım talep etti. Cami girişine asılan yazı tepkileri de beraberinde getirdi.

Yer: Eskişehir! 'Ev olmadan gelmem' diyen müezzine çareyi böyle aradılar, vatandaşlar tepki gösterdi

Eskişehir'in Deliklitaş Mahallesi’nde bulunan Hacı Havva Cami’nin girişine asılan yazıda “Sayın cemaatimizin dikkatine müftülük tarafından camimize ait müezzin için lojmanı olmadığından dolayı müezzin ataması yapılamadığı tarafımıza iletildi. Lojman konusunda yardımcı olabilecek cemaatimiz varsa derneğimize başvurmasını önemle rica ederiz” ve “Lojman alabilmek için çalışma başlattık bu konuda maddi desteğe ihtiyaç vardır. Yardımlarınızı bekliyoruz” ifadeleri içeren ilanlar asıldı.

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TEPKİ GÖSTERDİLER

Caminin önünden geçen ve yazıyı fark eden bazı vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İddiaya göre müezzinin atanması için bağışlarla alınıp lojman yapılmaya çalışılan evin fiyatı ise 1 milyon 500 bin TL’nin üzerinde olduğu öğrenildi. Bazı vatandaşlar atanacak olan din görevlisinin maaşından liraya çıkması gerektiği yönünde fikir belirtti.

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"VATANDAŞIN KARŞILAYACAK DURUMU YOK"

Bölgede tuhafiyecilik yapan Hüseyin Solhan konuyla ilgili, “Vatandaşın bunun hepsini karşılayacak bir durumu yok. İçlerinden birisi çıkar, 'Kardeşim benim durumum iyi' der, 5-6 kişi ya da 10 kişi toplanıp verir o ayrı bir mevzu. Ama onun parasını cemaatten toplayıp da alacak bir durum yok şu anda. Cemaatin öyle bir sorunu yok. Tabii içlerinde durumu iyi ya da kötü olanı bilemeyiz. 1 milyon 950, eski parayla 2 trilyona yakın bir para. Bunu cemaatten veya halktan toplamak biraz zor olur yani” dedi.

"MEMURSA KENDİ EVİNİ KENDİSİ ALACAK"

Emekli memur olan Celal Güler ise cemaatten istenen paranın mantıksız oluğunu savunarak şöyle konuştu:

“Herkes kendi evini kendi parasıyla alacak. Devlet maaş veriyor mu? Veriyor. Ben de devlet memurluğundan emekliyim, kendi paramı biriktirdim aldım. Bana kimse para toplamadı. Ben de onun için para toplanmasına karşıyım. Yani ihtiyacı varsa kendisi karşılasın alsın. Gereksiz ve mantıksız. Devlet memurlara maaş veriyorsa o da maaşıyla kendi evini kendi alacak. Kendi paramızla yaptık her şeyimizi yaptık, gücümüz yettiğince çoluğumuzu çocuğumuzu okuttuk ama kimseden 5 kuruş yardım almadık. Devlet para veriyorsa, memursa kendi evini kendisi alacak.”

Deliklitaş Mahallesi’nde ve yakın çevre mahallelerdeki kira ile konut fiyatları konuda ise Eskişehir Emlakçılar Odası Başkanı Gazi Çelik, “Bahsettiğiniz, sorduğunuz yer Eskişehir'in merkezi bir yeri. Ulaşımı kolay eski bir mahalle ve alışveriş merkezlerine uygun. Taşıt kullanılmadan yürüyerek her yere gidilebilecek bir bölge olduğundan dolayı kiralar orada en ucuz 15 ile 40 bin lira arasında değişir. Eskişehir'de ortalama 1+1 fiyatları 1 buçuk milyon lira diyebiliriz. Yani bu 800 binden başlayıp 2 ila 2 buçuk milyon liraya kadar giden 1+1'ler var. Ortalamaya vurduğumuz zaman 1 buçuk milyon gayet normal” dedi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Müezzin Eskişehir cami
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