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Samsun'da kan donduran vahşet! 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü

24.05.2024 21:04
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Samsun'un Atakum ilçesinde kan donduran bir cinayet yaşandı. 2 çocuk annesi kadın, evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Eve geldiğinde acı manzarayla karşılaşan Fatih Y. eşinin kolundaki altınların çalınmış olduğunu da polise söyledi.

Samsun'da kan donduran vahşet! 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13.katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Y. (41) evine geldiğinde 2 çocuk annesi eşi Kader Y.'yi (39) boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu.

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Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Y.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

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HIRSIZLIK ŞÜPHESİ

Koca Fatih Y. ifadesine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Fatih Y.'nin eşinin kolundaki altınların çalınmış olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Samsun
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