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CHP lideri Özel'den başıboş köpek açıklaması: '1,5-2 yılda bu iş kontrol altına alınır'

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
24.05.2024 23:12
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tartışmalara yol açan başıboş köpek düzenlemesi konusunda açıklamalar yapan Özel, "Elimizi taşın altına koymaya hazırız. 1,5 milyon köpeği itlaf ederseniz bir kuşakta travma yaratırsınız. Sorun görmezden gerilemez, ama katledilmeleri karşısında net şekilde dururum. Biz 1,5-2 yılda bu iş kontrol altına alınır sorun olmaktan çıkar diyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel'den başıboş köpek açıklaması: '1,5-2 yılda bu iş kontrol altına alınır'

CHP lideri Özgür Özel, tv100'deki canlı yayında Erdoğan Aktaş moderatörlüğünde Kübra Par, Gürkan Hacır ve Betül Araz'ın sorularını yanıtladı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Türkiye'de sokak hayvanları sorunu var. Pandemiden sonra ciddi şekilde bu sorun var. Ciddi bir şekilde üreme oldu, kısırlaştırma faaliyetlerinde yeterli çalışma yapılmadı. Sabahleyin okula, işine, camiye gidene bir tehdit. Bu sınıfsal bir sorun haline dönüyor. Arabası olmayan, toplu taşıma kullanana, korunaklı sitede oturmayana sorun şeklinde bir durum var. Öncelikle sorunu görmek lazım. Çözümünde nettiz. 2020 yılında Meclis'te komisyon kurduk. 4 partiden vekiller katıldı. Mutabakatla Hayvan Haklarının Koruması Komisyonu raporu yayınlandı. Raporda hayvan hakları fonu kurulması yazıyor. Fonun kurulmasında belediyelerin emlak, çevre vergilerinden, şans oyunları ve kesilen idari para cezalarından fon yaratılıp etkin bir kısırlaştırma seferberliği ve yeterince barınak yapılacaktı. Bunu yapsaydık 4 yılda böyle bir sorun olmayacaktı."

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ"

"Bu raporda uyutma diye bir şey yok. Uyutma konusu tedavi edilemeyen, kuduz gibi hastalık durumlarında sadece var. Bunların dışında uyutma yok. Bugün karşı karşıya olduğumuz konu tasarruf yapacağız, buna ayıracağımız para yok. Ne yapacağız, öldüreceğiz. Elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu fonun mutlaka kurulması lazım. Belediyeler bunun altından tek başına kalkamaz, o yüzden fon kurulması gerekiyor"

"BAŞIBOŞ HAYVAN SORUNUNU YAŞAMAYAN BİLMİYOR"

"Bu iki uçlu bir sorun. Hayvan hakları savunucularının dedikleri de doğru, bu konudan rahatsız duyanlar da haklı. Yaşamayan bilmiyor. Annesi çocuğu servise okula götürecek, 15 köpek geliyor. Bu konuyu siyasete alet etmemek lazım. Bizim itlaf noktasında, uyutma noktasında anlaşmamız mümkün değil. Bu sorun yok diyemeyiz var. Sorun görmezden gerilemez, ama katledilmeleri karşısında net şekilde dururum. 1,5 milyon köpeği itlaf ederseniz bir kuşakta travma yaratırsınız. Bu olacak iş değil. Popülizm yapmayacağız"

"BU İŞ 1,5-2 YILDA KONTROL ALTINA ALINIR"

"Bayramda Veteriner Hekimler Odası Başkanını diğer meslek örgütü başkanları gibi aradım. Bu büyük bir sorun. Uygun olduğunuzda bir araya gelip konuşalım dedim. Sağ olsunlar geldiler. Onların taleplerini belediyelerimize direktif olarak yazdık. Eğer uzlaşma zemini aranırsa bu parlamento için birkaç haftalık bir iştir. Benim akademisyenlerden okuduğum gördüğüm 1,5-2 yılda bu iş kontrol altına alınır sorun olmaktan çıkar diyoruz."

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"İBB'NİN ROMA SEYAHATİ TÜRKİYE İÇİN LOBİ FAALİYETİ"

"İBB'nin Roma gezisi lobicilik çalışması. Bu İstanbul'da yapılacak olimpiyatlarla ilgili en önemli adım, tanıtım faaliyeti. Eğer belediye kaynakları ile gazeteciler götürülüp CHP veya belediye başkanı yararına PR çalışması olsa bu hoş durum olmaz. Bu İstanbul için savunuculuk, lobi faaliyeti. Bu işin sonucuna iyi bir sonuç alındığında hep birlikte kazanacağız. Ben meseleyi mahsurlu, sorunlu görmüyorum. Keşke gazetecilere böyle bir davet yapmak ayıplı bir durum olsa. Eskiden öyleydi. Gazeteler kendi masrafını karşılardı. "

"ADAY KONUSUNDA ISRAR ETMEYECEĞİM"

Kübra Par'ın "Muhalefet tabanında "İmamoğlu ya da Yavaş'la kazanabilirdik ama Kılıçdaroğlu adaylığında ısrar etti, kazanamadık. Acaba Özgür Özel'de böyle yapar mı?" endişesi var" sözleri üzerine Özel "Israr etmeyeceğim. Grubumda da söyledim. Partiyi iktidar yapmak istiyorum. Benim en büyük hedefim CHP'nin iktidar olduğu gece partinin genel başkanı olmak, partinin cumhurbaşkanı adayı olmak filan değil. Benim meselem kişisel değil. CHP'de İmamoğlu, Yavaş veya bir başkası kendi için hayal kurmuyor, parti için hayal kuruyoruz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP
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