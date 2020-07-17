Dikkat! Sonu ameliyat olabilir... Eğer topuklu ayakkabı giyiyorsanız...

Şıklık bir kadının vazgeçilmezidir. Şıklıktan ödün verilmek istenmediğinde, karşılığı bazen fiziksel zararlarla ödenir. Dar kıyafetler içinde sıkı görünmeye çalışırken yaşayacağınız stres gibi, yüksek topuklu ve sivri burunlu ayakkabıları uzun süreli giydiğinizde de ayak yapınızda bozulmalar yaşanması kaçınılmazdır. Oysaki topuklu ayakkabı içinde kendi görüntüsünü beğenen kadının, çıplak ayağının şeklini de ne kadar önemsediğini biliriz.

ŞIKLIK MI, SAĞLIKLI AYAK MI?

Ayaklarda gelişen şekil bozukluklarının birçok nedeni olabileceği gibi, kadınlarda yüksek topuklu ve sivri burunlu ayakkabılar en önemli nedendir. Birçok ortopedi uzmanının görüşüne göre yüksek topuklu ve sivri burunlu ayakkabılar uzun süreli ve çok sık giyildiğinde kemik yapısı net olarak olumsuz etkilenir. Asıl adı Halluks Valgus olan başparmak çıkıntısı en sık görülen şekil bozukluğudur. Ayak başparmağının yan taraftan dışa doğru çıkıntı yapması ile ayağın iç yanında kemik çıkması sorunudur. Bu sadece şekil bozukluğuna neden olmaz. Aynı zamanda çok şiddetli ağrıyı da beraberinde getirir. Şiddetli ağrı yürümeyi güçleştirir. Hem ayak hem de vücut estetiği olarak size problem yaratır. Uzun vadede istediğiniz ayakkabıları giyememeniz demektir.