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Dikkat! Sonu ameliyat olabilir... Eğer topuklu ayakkabı giyiyorsanız...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir kadının duruşunu belirleyen şey nedir derseniz, şüphesiz ayakkabıdır! Ancak özellikle topuklu ayakkabının kadın dünyasında ayrı bir yeri vardır. Topuklu ayakkabı giyen kadının öz güveni duruşuna, hatta yürüyüşüne yansır. Kadının gücünü yansıtır. Bu nedenledir ki, topuklu ayakkabı şık kıyafetlerin de vazgeçilmez tamamlayıcısıdır. Ancak uzun süre giyilmesi ayaklarınıza kalıcı zarar verir.

Dikkat! Sonu ameliyat olabilir... Eğer topuklu ayakkabı giyiyorsanız...

Şıklık bir kadının vazgeçilmezidir. Şıklıktan ödün verilmek istenmediğinde, karşılığı bazen fiziksel zararlarla ödenir. Dar kıyafetler içinde sıkı görünmeye çalışırken yaşayacağınız stres gibi, yüksek topuklu ve sivri burunlu ayakkabıları uzun süreli giydiğinizde de ayak yapınızda bozulmalar yaşanması kaçınılmazdır. Oysaki topuklu ayakkabı içinde kendi görüntüsünü beğenen kadının, çıplak ayağının şeklini de ne kadar önemsediğini biliriz.

ŞIKLIK MI, SAĞLIKLI AYAK MI?

Ayaklarda gelişen şekil bozukluklarının birçok nedeni olabileceği gibi, kadınlarda yüksek topuklu ve sivri burunlu ayakkabılar en önemli nedendir. Birçok ortopedi uzmanının görüşüne göre yüksek topuklu ve sivri burunlu ayakkabılar uzun süreli ve çok sık giyildiğinde kemik yapısı net olarak olumsuz etkilenir. Asıl adı Halluks Valgus olan başparmak çıkıntısı en sık görülen şekil bozukluğudur. Ayak başparmağının yan taraftan dışa doğru çıkıntı yapması ile ayağın iç yanında kemik çıkması sorunudur. Bu sadece şekil bozukluğuna neden olmaz. Aynı zamanda çok şiddetli ağrıyı da beraberinde getirir. Şiddetli ağrı yürümeyi güçleştirir. Hem ayak hem de vücut estetiği olarak size problem yaratır. Uzun vadede istediğiniz ayakkabıları giyememeniz demektir.

Halluks Valgus, yani başparmak çıkıntısı, en çok kimlerde görülür derseniz; istatistikler en çok şehirde yaşayan çalışan kadınlarda rastlandığını ortaya koyar. Özellikle 40'lı yaşlarda kendini gösterir ancak birikimin sonucudur. Çünkü ilerleyen yaş kemik yumuşaması demektir, yumuşak doku olarak adlandırılan bölgelerin özelliğinin değişmesi demektir. Bu da şeklin bozulmasını kolaylaştırır, çabuklaştırır.

Ayakkabı içerisinde parmakların üst üste binmesi, vücut ağırlını ayağın ön kısmının taşıması, yürüme şeklinizi değiştirir ve vücut şeklinin bozulmasını beraberinde getirir.

PEKİ ÇÖZÜM NE?

Ayağınızdaki ağrıyı hafifletebilecek yada yumuşayan dokuları kontrol edebilecek ayak baş armağı makası veya gece kullanılan atel gibi aparatlar şekil bozukluğunun ilerlememesi için bir çözüm sunar. Ancak uzun süreli topuklu ayakkabı kullanımınız sonucu, ayağınızda gelişen Halluks Valgus (başparmak çıkıntısı), geri dönüşü olmayan boyuta ulaşmışsa tek çözüm cerrahi müdahale olacaktır. Cerrahi müdahalenin ardından 4-6 hafta kadar yük bindirilmemesi adına alçı uygulaması yapılır.

Ayak kemiklerinizin şekil bozukluğuna uğramaması için kendinize yapabileceğiniz en büyük iyilik ne mi? Ayağınızın içinde bükülmesini sağlayacak kadar rahat ayakkabılar satın almanızdır. Ve şıklığınızı tamamladığınızı düşündüğünüz topuklu ayakkabıları aralıklı giymenizdir.

Sağlıklı ve şık ayaklar mümkün!

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