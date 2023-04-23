Dilan Çiçek Deniz Mert Yazıcıoğlu'na ilan-ı aşka doyamadı! "Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum"

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu bir süredir birlikteler. Mert Yazıcıoğlu kısa süre önce 4 yıllık sevgilisi Afra Saraçoğlu'ndan ayrılmıştı. Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Yazıcıoğlu'na ilan-ı aşk ettiği paylaşımı büyük beğeni topladı.

İkili ilk başlarda ilişkilerini gizlemiş olsalar da daha sonrasında kameralara birlikte fotoğraf vermeye başladılar.

Maldivler'de tatil yapan çift, peş peşe paylaştıkları fotoğraflarla da gündem olmuşlardı. Dilan Çiçek Deniz'in son paylaşımındaki ilan-ı aşkı, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

TURGUT UYAR ROMANTİZMİ

Deniz hikayesine, Turgut Uyar'ın en çok sevilen şiirlerinden olan Göğe Bakma Durağı'ndan satırlar ekledi.

Ünlü oyuncu paylaşımına,

"Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım

Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum" notunu düştü.



