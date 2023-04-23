MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Dilan Çiçek Deniz Mert Yazıcıoğlu'na ilan-ı aşka doyamadı! "Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum"

Dilan Çiçek Deniz Mert Yazıcıoğlu'na ilan-ı aşka doyamadı! "Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum"

22.04.2023 23:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu aşkı dolu dizgin devam ediyor. Birlikte Maldivler'e bayram tatili kaçamağı için giden çiftin paylaşımları sosyal medyada oldukça konuşuluyor. Dilan Çiçek Deniz'in gökyüzünü çekip paylaştığı fotoğrafa düştüğü not oldukça dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz Mert Yazıcıoğlu'na ilan-ı aşka doyamadı! "Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum"

Dilan Çiçek Deniz ve Mert Yazıcıoğlu bir süredir birlikteler. Mert Yazıcıoğlu kısa süre önce 4 yıllık sevgilisi Afra Saraçoğlu'ndan ayrılmıştı. Dilan Çiçek Deniz'in sevgilisi Yazıcıoğlu'na ilan-ı aşk ettiği paylaşımı büyük beğeni topladı.

ezgif.com-webp-to-jpg (5)

İkili ilk başlarda ilişkilerini gizlemiş olsalar da daha sonrasında kameralara birlikte fotoğraf vermeye başladılar.

dilan-cicek-deniz-ve-mert-yazicioglu-birlikte-goruntulendi-e1679304560842

Maldivler'de tatil yapan çift, peş peşe paylaştıkları fotoğraflarla da gündem olmuşlardı. Dilan Çiçek Deniz'in son paylaşımındaki ilan-ı aşkı, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.

TURGUT UYAR ROMANTİZMİ

Deniz hikayesine, Turgut Uyar'ın en çok sevilen şiirlerinden olan Göğe Bakma Durağı'ndan satırlar ekledi.

c43fcd85-f4c3-4fa4-abe2-9639bf3b2437

Ünlü oyuncu paylaşımına,

"Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum göğe bakalım
Tuttukça güçleniyorum kalabalık oluyorum" notunu düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazar Ergüçlü sütyensiz elbisesiyle poz verdi! Hemen yoruma kapattıHazar Ergüçlü sütyensiz elbisesiyle poz verdi! Hemen yoruma kapattı
İddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dediİddialı poz! Görenler "Altına etek giymeyi unutmuş" dedi
Hırkasının önünü açtı! Dekolteli pozları olayHırkasının önünü açtı! Dekolteli pozları olay
Anahtar Kelimeler:
Turgut Uyar Afra Saraçoğlu Dilan Çiçek Deniz Mert Yazıcıoğlu sosyal medya sevgilisi ele

En Çok Okunan Haberler

Çin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarih

Çin ordusuna emir verildi! Dünyayı korkutan tarih

Altın fiyatları için çok net tarih! ‘Türk Lirası’ detayı…

Altın fiyatları için çok net tarih! ‘Türk Lirası’ detayı…

Yüzde 25 olan kira artış sınırı için beklenen açıklama geldi! Süre uzatılacak...

Yüzde 25 olan kira artış sınırı için beklenen açıklama geldi! Süre uzatılacak...

'Ödemeler bu hesaplara yatacak' diyerek duyurdu!

'Ödemeler bu hesaplara yatacak' diyerek duyurdu!

Togg’un tamir sürecinde detaylar netleşti: Yapılacak ilk şey…

Togg’un tamir sürecinde detaylar netleşti: Yapılacak ilk şey…

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgun

Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Muslera da var! Dudak uçuklatan vurgun

İlginizi Çekebilir

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Ablası hakkında olay sözler! "Hayatımda olmayacak"

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Minicik bikinisiyle şov yaptı! Göğüs iplerini aralayınca...

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

Zamansız tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkan Camper ayakkabılarda %30'a varan indirim

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

“Çok yakışıklı” dedi! Rus kadının cezası ağır oldu

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Yatak oadasında oluşan 30 metrelik çukura düştü! Kayıplara karıştı

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma... %60'a varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.