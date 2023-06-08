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Dilan Polat kocasının doğum günü için yaptırdığı pastaları görünce şoke oldu! Verdiği para dudak uçuklattı

08.06.2023 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken iş kadını Dilan Polat paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Son olarak kocasına gösterişli bir doğum günü yapan Polat'ın yaptırdığı pastalar gündem oldu. Dilan Polat da pastaları görünce şoke oldu. Fenomenin pastalara ödediği para ise duyanların dudağını uçuklattı.

İş kadını ve fenomen Dilan Polat lüks yaşamıyla gündeme gelirken paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak kocası Engin Polat'a büyük bir doğum günü kutlaması yapan Dilan Polat'ın yaptırdığı pastalar sosyal medyanın diline düştü.

Dilan Polat ve eşi de pastaları gördüğü anda şoke oldu. Fenomen o anları paylaşarak "Ben de şok oldum da bak asla belli etmiyorum eşimi sakinleştiriyorum" dedi. Fenomen pastalara 60 bin TL ödediği söyleyerek de herkesi şoke etti.

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PASTACIYA SİTEM ETTİ

Dilan Polat daha sonraki açıklamasında parayı geri almakla uğraşamayacağını söyleyerek "Hayaller hayatlar vardır ya bize asla benzemiyordu. Böyle bir şey beklemiyordum pastacı kadın çok yoğundu rica minnet yaptırdık. Pasta geldi ben bir şoka girdim ama sustum. Gerçekten herkes size çok güldü hanımefendi" dedi.
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Dilan Polat pasta sosyal medya

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