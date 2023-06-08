Dilan Polat kocasının doğum günü için yaptırdığı pastaları görünce şoke oldu! Verdiği para dudak uçuklattı

İş kadını ve fenomen Dilan Polat lüks yaşamıyla gündeme gelirken paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Son olarak kocası Engin Polat'a büyük bir doğum günü kutlaması yapan Dilan Polat'ın yaptırdığı pastalar sosyal medyanın diline düştü.

Dilan Polat ve eşi de pastaları gördüğü anda şoke oldu. Fenomen o anları paylaşarak "Ben de şok oldum da bak asla belli etmiyorum eşimi sakinleştiriyorum" dedi. Fenomen pastalara 60 bin TL ödediği söyleyerek de herkesi şoke etti.

PASTACIYA SİTEM ETTİ

Dilan Polat daha sonraki açıklamasında parayı geri almakla uğraşamayacağını söyleyerek "Hayaller hayatlar vardır ya bize asla benzemiyordu. Böyle bir şey beklemiyordum pastacı kadın çok yoğundu rica minnet yaptırdık. Pasta geldi ben bir şoka girdim ama sustum. Gerçekten herkes size çok güldü hanımefendi" dedi.





