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Partide cinsel ilişkiye girildiğini duyunca... Kim Kardashian'dan itiraf

08.06.2023 08:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian, The Kardashians'ın yeni bölümünde, kariyerine 16 yıl önce bir seks kaseti ile başlamış olmasının hayatına etkisine vurgu yaptı. Kim Cher'in herkesin içinde seks yapması konuşulurken kendisinin, 'ışıksız bir kız' olduğunu itiraf etti.

Partide cinsel ilişkiye girildiğini duyunca... Kim Kardashian'dan itiraf

Kim Kardashian'ın bir dönem birlikte olduğu şarkıcı Ray J ile çektiği seks kasedi, çekildikten beş yıl sonra internete sızdırılmıştı. Bu kaset sayesinde magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Kardashian'ın yeni açıklamaları dikkat çekti.

42 yaşındaki realite yıldızı, 77 yaşındaki Cher ile 36 yaşındaki AE arasındaki ilişkiyi tartıştıkları Everything Is My Fault adlı yeni bölümün başlangıcında Scott Disick ile yemek yeriyordu.

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Kim, bir partide seviştiklerine dair raporlar olduğunu söyledi toplum içinde yeni bir erkekle sevişmenin kendisini çok 'güvensiz' hissedeceğini itiraf etti.

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Scott, Cher'in "güvende veya ışıkları kapalı" olabileceğini söyledi ve Kim gülerek, "Artık ışıkları neredeyse kapattım" dedi.

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Kim Kardashian konuşmasının devamında "Bu çok garip. Ama o zaman sette çalışan yüz kişinin olduğu bir fotoğraf çekiminden çıkıp gidebilirim. Bir tanga gibi dışarı çıkabilirim, ama sanki orada yalnızca benimleymişsin gibiyse, bekle, bana bakma! Işıkları kapat!" diyerek cinsellik konusunda utangaç olduğunu itiraf etti.


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